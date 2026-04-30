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Internacional

Brasileiros estavam em flotilha interceptada por militares israelenses

Eles navegavam em direção à Faixa de Gaza
Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 13:56
São Paulo

Quatro Integrantes da delegação brasileira, participantes da missão humanitária não violenta da Global Sumud Flotilla, estão entre os sequestrados em águas internacionais nas proximidades da Ilha de Creta, enquanto navegavam em direção à Faixa de Gaza.

São eles: Amanda Coelho Marzall, conhecida como Mandi Coelho, militante pelo PSTU, parte da liga internacional dos trabalhadores e pré-candidata ao cargo de deputada federal por São Paulo; Leandro Lanfredi de Andrade, petroleiro da Petrobras Transporte, diretor do SindiPetro-RJ e da Federação Nacional de Petroleiros; Thiago de Ávila e Silva Oliveira, militante internacionalista e membro do Comitê Diretor Internacional da GSF; e Thainara Rogério.

Segundo a Global Sumud Flotilla, outra brasileira, Beatriz Moreira de Oliveira, militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, está a bordo do barco Amazona, que conseguiu despistar as forças de ocupação israelense até entrar em águas territoriais da Grécia. 

Também escaparam as coordenadoras da Global Sumud Brasil, que estavam a bordo do barco SAF SAF, Lisi Proença e Ariadne Teles, que desembarcaram na Sicília (Itália) para ajudar no trabalho da equipe de terra. As embarcações haviam saído de Catania na Itália em 26 de abril.

Os navios de ajuda humanitária foram interceptados por Israel na noite dessa quarta-feira (29) ao largo da península grega de Peloponeso, localizada a centenas de quilômetros de Gaza, segundo os organizadores da flotilha.

Em comunicado, o grupo disse que a ação se trata de pirataria e captura ilegal de seres humanos. “Essa é uma afirmação de que Israel pode operar com total impunidade, muito além de suas próprias fronteiras”.

Imagens divulgadas pelo grupo mostram israelenses abordando o navio, e a tripulação com coletes salva-vidas e as mãos para cima. Todos foram levados para embarcações israelenses. 

Em outubro do ano passado, os militares israelenses abordaram uma flotilha da organização e prenderam mais de 450 participantes, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.
 

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Integrantes de nova flotilha que ia para Gaza são detidos por Israel
Edição:
Talita Cavalcante
Faixa de Gaza conflito oriente médio Ilha de Creta
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