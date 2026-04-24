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Internacional

Cessar-fogo entre Líbano e Israel é estendido por três semanas

Decisão foi tomada após reunião de alto nível na Casa Branca
Reuters*
Publicado em 24/04/2026 - 09:02
Washington e Beirute
Deslocados buscam abrigo após escalada de violência entre Hezbollah e Israel em Beirute 22/3/2026 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
© Reuters/Amr Abdallah Dalsh/Proibida reprodução
Reuters

O Líbano e Israel estenderam o cessar-fogo por três semanas após uma reunião de alto nível na Casa Branca, disse o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nessa quinta-feira (23).

Trump recebeu o embaixador de Israel em Washington, Yechiel Leiter, e a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Moawad, no Salão Oval para uma segunda rodada de negociações facilitadas pelos EUA, um dia após ataques israelenses matarem pelo menos cinco pessoas, incluindo uma jornalista.

"A reunião foi muito bem! Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah", escreveu Trump no Truth Social.

Grupo armado alinhado ao Irã que luta contra Israel, o Hezbollah não estava presente nas negociações e alega ter "o direito de resistir" às forças de ocupação.

Trump acrescentou que espera receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, em um futuro próximo.

Trump também disse a jornalistas, ao lado dos participantes da reunião, esperar que os líderes se reúnam durante as três semanas de suspensão das hostilidades. Para ele, há "grande chance" de os dois países chegarem a um acordo de paz neste ano.

O vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador dos EUA no Líbano, Michel Issa, também participaram da reunião.

O cessar-fogo, alcançado após conversas entre os embaixadores das duas nações em Washington na semana passada, iria terminar no domingo. Ele resultou em redução significativa da violência, mas os ataques continuaram no sul do Líbano, onde tropas israelenses tomaram uma área tampão autodeclarada.

*(Reportagem de Maya Gebeily, Tom Perry, Jana Choukeir, Steve Holland, Simon Lewis, Trevor Hunnicutt e Ryan Patrick Jones)

**É proibida a reprodução deste conteúdo.

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