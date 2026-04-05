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Internacional

China quer se juntar à Rússia para aliviar as tensões no Oriente Médio

Chanceler chinês conversou com seu homólogo russo sobre reunião da ONU
Shi Bu e Ryan Woo
Publicado em 05/04/2026 - 15:43
Pequim
Ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi, discursa durante a Assembleia Geral das Nações Unidas
© Justin Lane/EFE/direitos reservados
Reuters

A China está disposta a continuar a cooperar com a Rússia no Conselho de Segurança da ONU e a fazer esforços para acalmar a situação no Oriente Médio, disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, ao seu colega russo, Sergei Lavrov, em uma ligação telefônica neste domingo.

Wang disse que a maneira fundamental de resolver as questões de navegação no Estreito de Ormuz é alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível, acrescentando que a China sempre defendeu a solução política das questões de conflito por meio de diálogo e negociação.

A ligação dos ministros das Relações Exteriores veio antes da votação do Conselho de Segurança da ONU na próxima semana sobre uma resolução do Barein para proteger a navegação comercial dentro e ao redor do Estreito de Ormuz.

Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China e a Rússia devem "adotar uma abordagem objetiva e equilibrada e procurar obter maior compreensão e apoio da comunidade internacional", disse Wang a Lavrov, de acordo com uma declaração de seu ministério.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os ministros discutiram maneiras de alcançar um cessar-fogo rápido e "lançar um diálogo político-diplomático".

"Foi manifestada satisfação com a coincidência nas abordagens da Rússia e da China na maioria das questões da agenda global, incluindo a situação em torno do Irã, relacionada à agressão não provocada dos EUA e de Israel contra esse país", disse.

A China tem apelado repetidamente por um cessar-fogo na região do Golfo Pérsico e no Oriente Médio, pedindo o fim dos combates que já duram mais de um mês e que fecharam em grande parte o Estreito de Ormuz, uma artéria crítica de transporte de petróleo e gás.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

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