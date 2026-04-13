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Internacional

CNBB manifesta apoio ao Papa Leão XIV após críticas de Trump

Papa fez apelo ao diálogo em meio às negociações entre EUA e Irã
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 16:33
Brasília
**NO LIBRI** Algeria,Vatican, 2026/4/13 Pope Leo XIV attends a meeting with the Algerian community in the Basilica of Our Lady of Africa, in Algiers Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo (Photo by VATICAN MEDIA / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)No Use United Kingdom. No Use Italy. No Use Vatican City.
© REUTERS/Vatican Media/Proibida reprodução

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou nesta segunda-feira (13) uma nota oficial em apoio ao Papa Leão XIV, após ele receber críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O documento surge como uma resposta institucional de respaldo à postura do Sumo Pontífice ao agravamento dos conflitos armados no Oriente Médio. No sábado (11), em uma vigília especial de oração na Basílica de São Pedro, o papa apelou aos governantes do mundo para conterem toda a "demonstração de força" e "sentarem-se à mesa do diálogo e da mediação".

A CNBB apontou em nota que a autoridade do Papa Leão XIV é guiada pela "fidelidade ao Evangelho". A conferência brasileira ainda sustenta que o Leão XIV atua continuamente para defender a dignidade humana e a promoção do diálogo para a resolução de conflitos. 

"A autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho, que continuamente eleva a voz em defesa da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos", diz o texto.

A nota é assinada pela cúpula da entidade: o presidente da CNBB, Cardeal Jaime Spengler; o 1º e o 2º vice-presidentes da CNBB, respectivamente, Dom João Justino de Medeiros e Dom Paulo Jackson; e ainda o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Hoepers.

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Entenda

Na noite deste domingo (12), em declaração à imprensa, Trump classificou o Papa Leão XIV como  "fraco no combate ao crime e péssimo em política externa" além de ser "uma pessoa muito liberal ". Leão XIV é o primeiro papa norte-americano e assumiu a liderança da Igreja Católica em maio de 2025. 

 O presidente dos Estados Unidos afirmou não gostar do posicionamento do Papa em relação a armas nucleares.

“Não queremos um Papa que diga que o crime é aceitável em nossas cidades. Eu não gosto disso. Não sou um grande fã do Papa Leão.”

O presidente dos Estados Unidos, também publicou uma montagem gerada por inteligência artificial que  retratava a si mesmo como divino curando um homem enfermo. O post foi feito no domingo (12) e apagado na segunda-feira. (13) 

Na manhã desta segunda-feira, o Papa Leão declarou não ter medo do governo Trump ou de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho. A fala se deu em resposta ao questionamentos de jornalistas que estavam com ele a bordo do avião papal, na primeira etapa de sua viagem apostólica ao continente africano.

“Não tenho qualquer intenção de entrar em um debate com ele [Donald Trump]. Ao contrário, a mensagem sempre foi a mesma: a paz. Digo isso para todos os líderes do mundo, não apenas para ele: vamos tentar acabar com as guerras e promover a paz e reconciliação.”

Na conta oficial do Vaticano no Instagram, reafirmou o posicionamento e incentivou o diálogo e o multilateralismo entre os Estados para encontrar soluções para os problemas.

“Muita gente está sofrendo hoje, muitos inocentes foram mortos e acredito que alguém precisa se levantar e dizer que existe um caminho melhor”, enfatizou o Papa Leão XIV.

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Edição:
Amanda Cieglinski
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