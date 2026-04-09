logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Congresso argentino aprova reforma da lei de geleiras

Objetivo é impulsionar investimentos em mineração
Reuters*
Publicado em 09/04/2026 - 13:28
Buenos Aires
A woman marches toward the National Congress as lawmakers debate a reform to the Glaciers Law in Buenos Aires, Argentina, on April 8, 2026. The reform, promoted by Argentine President Javier Milei, seeks to allow provinces to define glacier protection zones to permit the expansion of mining activity. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto)NO USE FRANCE
© Reuters/Matías Baglietto/Proibida reprodução
Reuters

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou, na madrugada desta quinta-feira (9), a reforma de uma lei de proteção às geleiras andinas.

A iniciativa do governo para promover investimentos em mineração é rejeitada por cientistas e ambientalistas, que alertam para riscos aos recursos hídricos do país.

A Câmara Baixa aprovou a reforma por 137 votos a favor, 111 contra e três abstenções. A lei entrará em vigor assim que for publicada no Boletim Oficial, já que o Senado deu seu consentimento em fevereiro.

“Estamos fazendo o que ninguém teve coragem de fazer, e quem faz isso? O presidente Milei vem fazer aqui. Há 15 anos, essa lei paralisou a Argentina. Hoje, o que estamos fazendo é que essa lei funcione.”

A reforma introduz mudanças que, segundo críticos, enfraquecem a proteção das geleiras.

Em contraste, mineradoras e governadores das províncias com projetos extrativos afirmam que a lei vai impulsionar investimentos para posicionar o país como fornecedor-chave de cobre e lítio, metais indispensáveis à transição energética.

Grupos ambientalistas e políticos se manifestaram do lado de fora do Congresso, onde houve alguns confrontos com a polícia, enquanto o projeto impulsionado pelo presidente ultraliberal Javier Milei era debatido.

“Eu diria aos deputados que foram eleitos para representar os interesses do povo, e não das grandes mineradoras nem dos grandes capitais, que estejam à altura da situação porque hoje eles têm, digamos, o acordo que querem, mas isso afeta a todos nós. Amanhã, eles também vão sofrer as consequências de não haver água.”

A lei em vigor, sancionada em 2010, proíbe a exploração de minério e outras indústrias em glaciares e adjacências, e estabelece orçamentos mínimos para sua proteção com o objetivo de preservar essas formações como reservas hídricas estratégicas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Geleiras na Antártica
ONU alerta sobre impactos da mudança climática nas geleiras
Bloco de gelo derrete no Lago Argentino, no Parque Nacional Los Glaciares, próximo à cidade de El Calafate, na província patagônica de Santa Cruz, Argentina 22/04/2025 REUTERS/Bernat Parera
Deslizamentos em geleira argentina causam espanto e preocupação
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A drone view of supporters of Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr taking part in a peaceful protest against U.S. and Israeli actions in the region, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Basra, Iraq, April 4, 2026. REUTERS/Mohammed Aty
Internacional Multidões no Irã marcam 40º dia da morte do líder Supremo Khamenei
qui, 09/04/2026 - 16:00
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Fiocruz mantém alerta para síndrome respiratória grave
qui, 09/04/2026 - 15:58
Belém (PA), 06/06/2025 - Semente de cacau da fábrica de chocolate Filha do Combu, a casa do chocolate da Dona Nena (Izete Costa), na Ilha do Combu, região metropolitana de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Edital seleciona projetos de inovação no Amazonas, Pará e Rondônia
qui, 09/04/2026 - 15:37
MPDFT - Ministério Público do DF e Territórios. Foto: GM/MPDFT
Meio Ambiente MPF pede suspensão do licenciamento da Cidade Urbitá no DF
qui, 09/04/2026 - 15:28
Imperatriz (MA), 13/10/2025 – Vista de pescadores em atividade nas águas do Rio Tocantins. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Universidade do Mar se torna realidade no Rio de Janeiro
qui, 09/04/2026 - 15:24
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Sistema vai facilitar concessão de medidas protetivas a mulheres em SP
qui, 09/04/2026 - 15:11
Ver mais seta para baixo