Delegação do Irã chega ao Paquistão para negociações de paz

A delegação iraniana, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, chegou a Islamabad, no Paquistão, para negociações de paz com os Estados Unidos, conforme meios de comunicação iranianos.

A delegação inclui altos funcionários e militares, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, o secretário do Conselho de Defesa, o governador do Banco Central e vários membros do Parlamento.

Segundo a televisão estatal, as negociações só começarão se os norte-americanos, liderados pelo vice-presidente, JD Vance, aceitarem as condições prévias do Irã.

A delegação liderada por Qalibaf desembarcou em Islamabad durante a tarde de hoje.

EUA

O vice-presidente dos EUA, que lidera a delegação americana, está a caminho do Paquistão.

O Air Force Two fez uma escala em Paris para uma escala programada de reabastecimento.

A equipe de imprensa da Casa Branca informou que o voo decorreu "sem incidentes" e que não houve visitantes na tribuna de imprensa.

Vance deixou os EUA há cerca de oito horas e disse estar "ansioso" pelas negociações.

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