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Internacional

Drones ucranianos atingem instalações petrolíferas russas

A refinaria de propriedade da Lukoil está localizada a mais de 1.500 k
Anna Pruchnicka - Repórter da Reuters
Publicado em 30/04/2026 - 09:24
Moscou
A satellite image shows smoke rising following a Ukrainian drone attack on an oil pumping station amid the Russia-Ukraine conflict, in Bashkultaevo, Perm Region, Russia April 29, 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
© Reuters/2026 PLANET LABS PBC/Proibida reprodução

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou nesta quinta-feira (30) que seus drones atingiram uma refinaria de petróleo perto da cidade russa de Perm, marcando o segundo ataque consecutivo a instalações de petróleo na área, à medida que Kiev busca restringir as receitas de energia de Moscou usadas para financiar a guerra.

A refinaria de propriedade da Lukoil, localizada a mais de 1.500 km da Ucrânia, é uma das maiores da Rússia e tem capacidade para quase 13 milhões de toneladas por ano, informou o SBU.

A Lukoil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com informações preliminares, o ataque atingiu uma instalação importante para o processamento de petróleo primário na refinaria, efetivamente colocando a unidade fora de ação, segundo o SBU.

O serviço acrescentou que o ataque atingiu novamente uma estação de bombeamento de petróleo na região que fornece petróleo para a refinaria. A estação foi bombardeada durante a noite dessa quarta-feira (29), e o ataque de quinta-feira causou novos focos de incêndio.

A Ucrânia intensificou seus ataques na Rússia, com o objetivo de desestabilizar o setor petrolífero russo e reduzir a receita que ajuda Moscou a financiar a guerra na Ucrânia, enquanto os preços globais subiram em meio à guerra do Irã e as sanções foram aliviadas contra Moscou.

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