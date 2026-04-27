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Internacional

Em conversa com chanceler, Putin promete apoio ao Irã e diz querer paz

Presidente da Rússia conversou com ministro iraniano Abbas Araqchi
Reuters
Publicado em 27/04/2026 - 14:36
Moscou
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi during a meeting at the Boris Yeltsin Presidential Library in Saint Petersburg, Russia April 27, 2026. Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS
© Dmitri Lovetsky/Reuters/ Proibido reprodução
Reuters

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em São Petersburgo, nesta segunda-feira (27), e disse a ele que espera que o povo iraniano supere o que ele descreveu como um "período difícil" e que a paz prevaleça em breve.

A Rússia se ofereceu como mediadora para tentar ajudar a restaurar a calma no Oriente Médio após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que Moscou condenou.

Também se ofereceu repetidamente para armazenar o urânio enriquecido do Irã como forma de aliviar as tensões, uma oferta que os EUA não aceitaram.

"De nossa parte, faremos tudo o que servir aos seus interesses e aos interesses de todos os povos da região para garantir que a paz seja alcançada o mais rápido possível", disse Putin a Araqchi, de acordo com a mídia estatal russa.

"Na semana passada, recebi uma mensagem do líder supremo do Irã. Gostaria de pedir-lhe que transmita meus mais sinceros agradecimentos por isso e confirme que a Rússia, assim como o Irã, pretende continuar nosso relacionamento estratégico", acrescentou Putin.

No ano passado, o Irã fechou um acordo de parceria estratégica de 20 anos com Moscou. A Rússia está construindo duas novas unidades nucleares em Bushehr, local da única usina nuclear iraniana, e o Irã forneceu à Rússia drones Shahed para uso contra a Ucrânia.

Araqchi disse que as relações entre a Rússia e o Irã continuarão a se fortalecer e agradeceu a Putin pelo apoio de Moscou, informou a agência de notícias estatal RIA.

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