EUA detalham limites do bloqueio de Ormuz; dois navios dão meia-volta

O Exército dos Estados Unidos detalhou nesta segunda-feira os limites de seu bloqueio ao Estreito de Ormuz, dizendo que deve ser estendido para o leste até o Golfo de Omã e o Mar da Arábia, enquanto dados de rastreamento marítimo mostraram que dois navios deram meia-volta na hidrovia quando o bloqueio entrou em vigor.

Em um comunicado aos navegantes sobre o bloqueio, adotado na tentativa de retomar o controle do estreito do Irã, o Comando Central dos EUA declarou que "qualquer embarcação que entrar ou sair da área bloqueada sem autorização estará sujeita a interceptação, desvio e captura".

"O bloqueio não impedirá o trânsito neutro pelo Estreito de Ormuz com destino a ou proveniente de países não iranianos", acrescentou o comando.

O bloqueio teve início nesta segunda-feira.

Dados do serviço de rastreamento MarineTraffic mostram que o navio-tanque Rich Starry, que partiu nesta segunda-feira do ancoradouro de Sharjah, na costa de Dubai, com destino à China, deu meia-volta minutos após se aproximar do estreito, assim como um segundo navio, o Ostria. Esses navios-tanque podem transportar petróleo e produtos químicos.

Dois petroleiros ligados ao Irã, no entanto, saíram do Golfo nesta segunda-feira pelo estreito antes do bloqueio previsto pelos EUA, segundo dados de navegação da Kpler e da LSEG.

O navio-tanque Aurora está carregado com produtos petrolíferos iranianos, enquanto o navio-tanque New Future transporta diesel do porto de Hamriyah, nos Emirados Árabes Unidos, mostraram dados da Kpler.

Eles estão entre pelo menos oito navios que transitaram pelo estreito nesta segunda-feira antes do bloqueio.

De acordo com a Kpler, um navio-tanque de produtos petrolíferos carregado em um porto dos Emirados Árabes Unidos e três navios de carga seca que partiram de portos iranianos saíram do estreito, enquanto dois navios-tanque de produtos petrolíferos paquistaneses e dois navios de carga seca entraram no estreito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o bloqueio após o fracasso das negociações no fim de semana para encerrar a guerra de seis semanas entre os EUA e o Irã, fazendo com que os preços do petróleo voltassem a ultrapassar US$100 por barril.

O bloqueio aumenta a incerteza sobre como os navios vão transitar pela hidrovia, usada para movimentar um quinto dos suprimentos de petróleo e gás do mundo.

A nota militar dos EUA disse que o bloqueio deve incluir todo o litoral do Irã, mas remessas humanitárias, incluindo alimentos, suprimentos médicos e outros bens essenciais, devem ser permitidas, ainda que sujeitas a inspeção.

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Arsenio Dominguez, disse a jornalistas que o bloqueio dos EUA deve estender a interrupção do tráfego de navios no estreito desde o início do conflito.

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