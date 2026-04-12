Hungria: Peter Magyar vence eleição e tira Orbán do poder após 16 anos

As pesquisas se confirmaram e o líder da oposição Péter Magyar venceu uma das eleições mais disputadas da história da Hungria. A votação se aproximou dos 80% de participação dos eleitores, um recorde para o país. Com 45,7% dos votos computados, Magyar deve vencer com maioria de dois terços.

As urnas foram fechadas às 19h no horário local e 1h30 depois, Viktor Orbán reconheceu a derrota para o adversário do partido Tisza.

Em discurso da noite eleitoral, o atual primeiro-ministro – que está há 16 anos no poder – afirmou que o resultado é "claro", reconhecendo a derrota.



Orbán felicitou o partido vencedor e admitiu que o resultado é doloroso para o seu Fidesz. Algumas sondagens nos últimos dias de campanha davam a vitória à oposição liderada por Magyar, que tira assim Orbán do cargo que ocupa desde 2010.

Aliança com Trump

Orbán, que estava à beira de um quinto mandato, é aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem também laços estreitos com o Kremlin, foi acusado pela União Europeia de minar a democracia na Hungria e procurou bloquear o apoio europeu, militar e financeiro, à Ucrânia após a invasão russa em 2022.

Magyar apelou para uma "mudança de sistema", prometeu combater a corrupção, reaproximar a Hungria da Europa e reverter as polêmicas reformas da era Orbán, caso vencesse as eleições.

Dia histórico

Oito milhões de eleitores elegeram, neste domingo, um novo parlamento e um novo primeiro-ministro.

Logo após o encerramento das urnas, Péter Magyar discursou brevemente, descrevendo esta eleição como "um dia histórico". Agradeceu a todos os eleitores por terem comparecido em número recorde e por reconhecerem a importância da eleição.

Agradeceu também aos que se bateram contra o que chama fraude eleitoral, referindo que os dados mostram que a compra de votos terá sido menos eficaz do que nas eleições de 2022 e 2018.

O candidato da oposição criticou também o partido Fidesz, de Orbán, que acenou com a possibilidade de agitação violenta mais tarde. Magyar descartou a ideia como "uma alucinação". Pediu por isso aos seus apoiadores para não reagirem a eventuais provocações, manterem a paz, serem pacientes e prepararem as celebrações.

Novo primeiro-ministro

Péter Magyar tem 45 anos, completados a 16 de março e é um político e advogado húngaro, presidente do Partido Tisza e líder da principal oposição na política húngara.

É deputado do Parlamento Europeu desde 2024, tendo conquistado 30% dos votos nas eleições europeias estando inserido no grupo Partido Popular Europeu, cargo que ocupa simultaneamente à presidência do Tisza.

Ele garante que vai varrer a corrupção no país.