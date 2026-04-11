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Internacional

Hungria tem eleições neste domingo e Orbán pode deixar o poder

Concorrente do atual primeiro-ministro lidera as pesquisas
Agência Brasil*
Publicado em 11/04/2026 - 15:57
São Paulo
Supporters of Hungary's Prime Minister Viktor Orban wave Hungarian flags during the closing rally of his electoral campaign, ahead of the Parliamentary election, in Budapest, Hungary, April 11, 2026. REUTERS/Leonhard Foeger
© EUTERS/Leonhard Foeger/Proibida reprodução

Os húngaros vão às urnas neste domingo (12) para escolher 199 deputados na Assembleia Nacional que, posteriormente, vão eleger o primeiro-ministro.

O nacionalista Viktor Orbán, aliado tanto de Donald Trump quanto de Vladimir Putin, ocupa o cargo há 16 anos e tem chances reais de ser derrotado. Seu rival nestas eleições, Peter Magyar, do partido de centro-direita Tisza, lidera as pesquisas.

Porém, de acordo com a agência Reuters, há grande número de eleitores indecisos e alta proporção de húngaros étnicos nos países vizinhos que, em sua maioria, apoiam o partido governista Fidesz.

O cenário de estagnação econômica, aumento do custo de vida e enriquecimento de oligarcas próximos ao governo comprometeram a imagem de Orbán junto aos eleitores.

Magyar, de 45 anos, promete combater a corrupção, liberar bilhões de euros de fundos congelados da União Europeia, taxar os mais ricos e reformar o sistema de saúde húngaro. Ele também pretende distanciar a Hungria da Rússia e evitar que seu país se torne um “fantoche russo”.

A eleição deste domingo é considerada muito importante para o país que reúne 9,6 milhões de habitantes, além de despertar atenção de toda a Europa.

“A Rússia considera a Hungria como um importante interlocutor dentro da União Europeia, mantendo laços energéticos e adotando, de longe, o tom mais duro em relação à Ucrânia do que qualquer outro país da UE. Nos Estados Unidos, a Hungria tem chamado a atenção como um laboratório de política soberanista”, explicou Gregoire Roos, diretor dos Programas para Europa, Rússia, e Eurásia da Chataham House, à Reuters.

*Com informações da Reuters.

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Edição:
Talita Cavalcante
Hungria Eleições União Europeia
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