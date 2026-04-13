logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

ICE prende Alexandre Ramagem nos Estados Unidos

Nome de ex-deputado aparece na lista de pessoas "sob custódia"
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 13/04/2026 - 15:39
Brasília
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
© Fellipe Sampaio/STF

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) está sob custódia do serviço de imigração e alfândega dos EUA, conhecido pela sigla ICE (ICE U.S. Immigration and Customs Enforcement).

O nome de Ramagem aparece no site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com a situação "sob custódia do ICE". O local de detenção não foi informado. 

13/04/2026 - U.S. Immigration ad Customs Enforcement. Alexandre Ramagem Rodrigues. Foto: Print/U.S Immigration

Condenação

Em setembro do ano passado, Alexandre Ramagem fugiu do Brasil após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

Proibido de sair do país, o ex-deputado saiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

O nome de Ramagem consta na lista de foragidos procurados da Interpol. O governo brasileiro solicitou aos Estados Unidos a extradição de Alexandre Ramagem. O pedido de extradição foi entregue pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado no final de dezembro de 2025.

Depoimento

Em fevereiro, Ramagem prestou depoimento, por videoconferência, ao STF na ação penal da trama golpista que estava suspensa e voltou a tramitar após ele perder o mandato.

Ramagem foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) e perdeu o mandato parlamentar em dezembro de 2025, por ato da Mesa Câmara em razão de condenação no Supremo Tribunal Federal.

Alexandre Ramagem era delegado de carreira da Polícia Federal, e foi demitido após a condenação.

* Com TV Brasil e Rádio Nacional

Relacionadas
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Foragido nos EUA, Ramagem é ouvido pelo STF por videoconferência
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Edição:
Carolina Pimentel
Alexandre Ramagem ICE EUA imigração stf Golpe de Estado foragido
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
Internacional ICE prende Alexandre Ramagem nos Estados Unidos
seg, 13/04/2026 - 15:39
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Professora e alunos em sala de aula. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Olimpíada de Professores de Matemática abre as inscrições
seg, 13/04/2026 - 14:57
Mãe Bernadete
Justiça Réus pelo assassinato de mãe Bernadete vão a júri popular em Salvador
seg, 13/04/2026 - 14:53
São Paulo (SP), 26/02/2024 - Fachada de Escola Estadual de São Paulo. Foto: Gov SP/Divulgação
Educação Professores do estado de SP finalizam greve, mas mantêm mobilização
seg, 13/04/2026 - 14:43
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Economia Finep e BNDES lançam edital para selecionar gestor de fundo de IA
seg, 13/04/2026 - 13:48
13/04/2026 - Ana Cristina Silveira assume comando do INSS Nova presidenta é servidora de carreira do órgão e chega com a missão de acelerar a análise de benefícios. Foto: MPS/Divulgação
Política Servidora Ana Cristina Viana assume comando do INSS
seg, 13/04/2026 - 12:44
Ver mais seta para baixo