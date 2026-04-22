Indonésia negocia venda de fertilizantes para o Brasil e mais 3 países

Produção do país é de 7, 8 milhões de toneladas

A Indonésia está em negociações para exportar 1 milhão de toneladas de fertilizantes para a Índia, as Filipinas, a Tailândia e o Brasil, informou o secretário de Gabinete indonésio.

O compromisso de exportação de 1 milhão de toneladas se soma às 250 mil toneladas de fertilizantes enviadas para a Austrália, disse Teddy Indra Wijaya, em comunicado do gabinete presidencial na noite dessa terça-feira (21).

A produção doméstica total de fertilizante de ureia da Indonésia é de 7,8 milhões de toneladas, enquanto as necessidades domésticas são de 6,3 milhões, acrescentou Teddy, citando dados do Ministério da Agricultura local.

A escassez de fertilizantes devido à guerra do Irã é uma preocupação para os países em desenvolvimento, e os ganhos com a alta dos preços de petróleo e gás para os produtores do mundo em desenvolvimento provavelmente terão vida curta, disse o chefe da agência de comércio das Nações Unidas na semana passada.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.