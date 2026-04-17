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Internacional

Irã anuncia abertura de Ormuz depois de cessar-fogo no Líbano

Liberação é limitada a período que resta de trégua entre Irã e EUA
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 10:56
Brasília
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
© Reuters/Benoit Tessier/Arquivo/Proibida reprodução

A República Islâmica do Irã anunciou, nesta sexta-feira (17), que o Estreito de Ormuz está aberto para navios comerciais em consequência do acordo de cessar-fogo no Líbano entre Israel e Hezbollah.

O estreito por onde transitam cerca de 20% do petróleo do planeta, cujo fechamento vem causando turbulências em toda economia mundial, deve ficar aberto até o final do prazo da trégua na guerra entre Irã e Estados Unidos, marcado para a próxima terça-feira (21).

A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi

“A passagem para todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irã.”

A medida acordada entre Teerã e Washington previa também o fim das batalhas em todas as frentes da guerra no Oriente Médio. Porém, Israel mantinha ataques massivos contra o Líbano. O Irã vinha exigindo o fim das hostilidades para retomar as negociações com os EUA.

O cessar-fogo no Líbano começou a valer na noite dessa quinta-feira, mesmo dia em que foi anunciado. Os libaneses comemoraram a notícia e tentam voltar para casa. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenha se deslocado no país durante os 45 dias de guerra. 

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Já no Irã, o cessar-fogo começou no dia 7 de abril, porém, após o fracasso das negociações de paz no Paquistão no último fim de semana, os EUA anunciaram bloqueio naval contra os portos iranianos. A eficiência desse bloqueio às exportações e importações iranianas, entretanto, é contestada.

Três petroleiros iranianos, transportando um total de 5 milhões de barris de petróleo bruto, deixaram o Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz em meio ao bloqueio dos EUA, informou a empresa de rastreamento de navios Kpler à agencia francesa AFP.

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Edição:
Talita Cavalcante
Estreito de Ormuz Conflito no Oriente Médio Ataque no Irã EUA Líbano
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