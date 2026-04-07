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Internacional

Irã cessará ataques e assegura "trânsito" em Ormuz por duas semanas

Negociações com EUA começam na sexta-feira (10)
Agência Brasil*
Publicado em 07/04/2026 - 20:55
Brasília
Chanceler iraniano Abbas Araqchi em Moscou 17/12/2025 REUTERS/Ramil Sitdikov
© REUTERS/Ramil Sitdikov/Proibida reprodução
Reuters

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Abbas Araqchi, informou nesta terça-feira (7), em nota oficial, que seu país irá cessar os ataques, desde que não sofra ataques e ameaças. 

A mensagem foi divulgada após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter concordado em "suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de duas semanas".

Araqchi disse ainda que haverá trânsito seguro pelo Estreito de Ormuz nas próximas duas semanas em coordenação com as Forças Armadas iranianas.

"Durante duas semanas, a passagem segura através do Estreito de Ormuz será possível com a coordenação das forças armadas do Irã e tendo em conta as restrições técnicas existentes", diz a nota do ministro iraniano.

A proposta da suspensão foi apresentada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, que tem intermediado um acordo entre Irã e Estados Unidos. 

O Conselho Supremo de Segurança do Irã disse também que as negociações com os Estados Unidos começarão na sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad, informou a mídia estatal iraniana, acrescentando que as negociações não sinalizam o fim da guerra.

* Com informações da agência Reuters

 

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