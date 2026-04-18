Irã diz que analisa propostas que recebeu dos Estados Unidos

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, órgão máximo de decisão do país, subordinado ao líder supremo, afirmou que está analisando "novas propostas" apresentadas pelos Estados Unidos (EUA). O presidente Donald Trump alertou o Irã para que não faça chantagem com os EUA usando o Estreito de Ormuz, depois de Teerã ter voltado a bloquear a navegação nessa rota marítima.

Em comunicado divulgado pela agência de notícias semioficial Tasnim, o conselho informou que o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir, que acaba de concluir viagem de três dias ao Irã, transmitiu novas propostas apresentadas pelos EUA, que o Irã está analisando e ainda não respondeu.

Navios

O Exército norte-americano disse que se prepara para abordar, nos próximos dias, petroleiros ligados ao Irã e apreender navios comerciais em águas internacionais. A informação foi divulgada neste sábado (18) pelo Wall Street Journal.

Hoje, dois navios com bandeira indiana, carregados com petróleo, foram atacados quando tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, confirmou o Ministério indiano dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã "não pode chantagear" o seu país, após o anúncio de que voltou a bloquar o estratégico Estreito de Ormuz.



"Eles queriam fechar o estreito novamente", declarou o presidente norte-americano durante a assinatura de uma ordem executiva na Casa Branca, referindo-se aos líderes iranianos. "Eles não podem nos chantagear".



Donald Trump relatou "conversas muito boas" com o objetivo de uma suspensão duradoura das hostilidades no Oriente Médio.



"Estamos conversando com eles e adotando postura firme".

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