logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã diz ter retomado controle de Ormuz sob supervisão rígida

Porta-voz diz que EUA continuaram a violar compromissos acordados
Agência Brasil
Publicado em 18/04/2026 - 11:42
Brasília
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
© Reuters/Benoit Tessier/Arquivo/Proibida reprodução

A Irna, agência de notícias oficial da República Islâmica do Irã, informou neste sábado (18) que o controle sobre o Estreito de Ormuz foi restaurado ao seu status anterior, com supervisão reforçada pelas Forças Armadas do país.

O porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irã, tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, se referiu ao estreito como estratégico e citou que o local está “sob estrita gestão e controle das Forças Armadas”.

Ele observou que o Irã havia concordado anteriormente, num ato “de boa fé” e seguindo acordos prévios feitos durante as negociações, em permitir a passagem controlada de um número limitado de petroleiros e embarcações comerciais pelo estreito.

No entanto, os Estados Unidos (EUA), segundo ele, continuaram a “violar repetidamente os compromissos” acordados e a praticar “pirataria e roubo marítimo sob o chamado bloqueio”.

“Portanto, o controle do Estreito de Ormuz retornou ao seu estado anterior”, reforçou.

Ameaças

A Agência Tasnim, ligada ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (CGRI) , já havia informado que, caso o bloqueio naval dos Estados Unidos continuasse, o estreito voltaria a ser fechado, prejudicando a comercialização de 20% da produção de petróleo no mundo.

Para os iranianos, a permanência dos navios estadunidenses na região é violação do acordo de cessar-fogo. Navios dos EUA estão posicionados no Oceano Índico a uma distância do Estreito de Ormuz de onde podem interceptar eventuais ataques do Irã.

Cessar-fogo

Na última quinta-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter costurado um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel, com duração de dez dias. A trégua era uma das exigências do Irã para continuidade das negociações.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (17), a Força Naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) informou que uma “nova ordem” passaria a reger o estreito, fazendo referência ao cessar-fogo.

No mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que a navegação pelo Estreito de Ormuz estaria completamente aberta durante o restante do cessar-fogo.

“Em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo”, di

Relacionadas
Stena Impero, embarcação de bandeira britânica de propriedade da Stena Bulk, é visto no porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz.
Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir
Área destruída no sul do Líbano 28/11/2024 REUTERS/Adnan Abidi
Irã e Hezbollah atribuem cessar-fogo à união do Eixo da Resistência
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
Irã anuncia abertura de Ormuz depois de cessar-fogo no Líbano
Edição:
Graça Adjuto
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral PM monta esquema de segurança para feriados de Tiradentes e São Jorge
sab, 18/04/2026 - 12:18
18.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia. Feira de Barcelona, Espanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende fim da 6x1 e diz que ganhos não podem valer só para ricos
sab, 18/04/2026 - 12:06
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
Internacional Irã diz ter retomado controle de Ormuz sob supervisão rígida
sab, 18/04/2026 - 11:42
18.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia. Feira de Barcelona, Espanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Pobres não podem pagar por irresponsabilidade das guerras, diz Lula
sab, 18/04/2026 - 11:34
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Rio terá lei contra abuso a mulheres no transporte coletivo
sab, 18/04/2026 - 10:41
violência contra a mulher
Justiça Justiça condena jovem que armou estupro coletivo contra adolescente
sab, 18/04/2026 - 10:24
Ver mais seta para baixo