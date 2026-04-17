logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã e Hezbollah atribuem cessar-fogo à união do Eixo da Resistência

Trump tentou capitalizar trégua no Líbano como ação da Casa Branca
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 11:09
Brasília
Área destruída no sul do Líbano 28/11/2024 REUTERS/Adnan Abidi
© Reuters/Adnan Abidi/proibida a reprodução

O governo iraniano e o grupo político-militar Hezbollah atribuíram o cessar-fogo no Líbano à união e capacidade de combate do Eixo da Resistência, formado por grupos que se opõem à política de Israel e dos Estados Unidos (EUA) no Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vem tentado capitalizar o cessar-fogo como resultado de ação da Casa Branca. Por outro lado, a trégua no Líbano era uma das exigências de Teerã para as negociações com Washington. Após o fim das batalhas, o Irã anunciou a abertura do Estreito de Ormuz para barcos comerciais. 

Em comunicado, o partido-milícia Hezbollah afirmou que fez 2.184 operações militares em 45 dias de batalhas contra o exército israelense, em uma média de 49 operações por dia.

Os ataques visaram as forças de ocupação de Israel dentro do território libanês, além de locais, quartéis e bases militares dentro de Israel e dos territórios palestinos ocupados em até 160 quilômetros após a fronteira.

“Nossa mão permanecerá no gatilho em antecipação a qualquer violação ou traição pelo inimigo, enfatizando a adesão à opção de confronto e continuar a defender o país, e permanecer no pacto até o último suspiro", diz comunicado divulgado pela TV Al-Manar, ligada ao Hezbollah.

O chefe do Parlamento iraniano, Mohammed B. Ghalibaf, responsável pela delegação do Irã que negocia com os EUA, disse que o cessar-fogo é resultado da Resistência do Hezbollah e da união do Eixo da Resistência.

“A Resistência e o Irã são uma só entidade, seja na guerra ou no cessar-fogo. Cabe à América recuar do erro de ‘Israel em primeiro lugar’. O cessar-fogo não foi senão resultado da resistência do Hezbollah e da união do Eixo da Resistência; e lidaremos com este cessar-fogo com cautela, e permaneceremos juntos até a verificação completa da vitória”, disse em uma rede social.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baghaei, argumentou que o cessar-fogo foi fruto direto dos esforços diplomáticos ​​de Teerã.

“Desde o início das negociações com várias partes regionais e internacionais, incluindo as negociações em Islamabad, a República Islâmica do Irã tem consistentemente enfatizado a necessidade imperativa de um cessar-fogo simultâneo em toda a região, inclusive no Líbano”, afirmou Baghaei.

Israel

O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vinha anunciando que ocuparia o Sul do Líbano até o Rio Litani, a 30 quilômetros da fronteira entre os dois países. No dia anterior ao anúncio do cessar-fogo, Netanyahu disse que deu instruções para continuar com a guerra para tomar a cidade de Bent Jbel.

Segundo o jornal israelense The Times of Israel, os ministros do gabinete do governo receberam "com surpresa" a notícia do cessar-fogo. Netanyahu teria informado que concordou com o cessar-fogo à pedido de Trump. A oposição a Netanyahu criticou o cessar-fogo “imposto” a Israel.

Outro portal de notícias de Israel, o Ynet, informou que um oficial militar do país disse que as tropas continuariam no território libanês, apesar do cessar-fogo.

Entenda

A atual fase da guerra que envolve Israel e Líbano teve início em outubro de 2023, quando o Hezbollah inicia ataques contra o norte de Israel em solidariedade ao povo palestino, diante dos massacres na Faixa de Gaza. 

Em novembro de 2024, foi costurado um acordo de cessar-fogo entre o grupo político militar xiita e Tel Aviv. Porém, tal acordo nunca foi respeitado por Israel, que continuava realizando ataques no Líbano.

Com o início da agressão contra o Irã, em 28 de fevereiro, o Hezbollah voltou a atacar Israel em resposta às violações sistemáticas do cessar-fogo nos últimos meses e também em retaliação ao assassinato do líder Supremo do Irã, Ali Khamenei.  

No dia 8 de abril, é anunciado o cessar-fogo da guerra no Irã, mas Israel continua com ataques no Líbano, desrespeitando novamente o acordo, dessa vez, costurado pelo Paquistão.

O Irã vinha exigindo que o Líbano fosse abarcado pelo cessar-fogo para dar continuidade às negociações com os EUA, com a segunda rodada de conversas prevista para os próximos dias.

História

O conflito entre Israel e o Hezbollah remonta à década de 1980, quando a milícia xiita foi criada em reação à invasão e ocupação de Israel no Líbano para perseguição dos grupos palestinos que buscavam refúgio no país vizinho.

Em 2000, o Hezbollah conseguiu expulsar os israelenses do país. Ao longo dos anos, o grupo se torna um partido político com assentos no Parlamento e participação nos governos.

O Líbano ainda foi atacado pelo governo de Israel em 2006, 2009 e 2011.

Relacionadas
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
Irã anuncia abertura de Ormuz depois de cessar-fogo no Líbano
Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia para deter Rússia e China. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano por dez dias
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa Leão XIV critica mundo "devastado por tiranos"
Edição:
Maria Claudia
Irã Hezbollah Cessar-Fogo eixo da resistência Casa Branca Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Governo federal anuncia R$ 120 milhões para pesquisa clínica
sex, 17/04/2026 - 12:11
Maricá (RJ) -- A Escola de Samba União de Maricá é campeã do carnaval pela Série Prata e garantiu vaga para desfilar pela primeira vez na Sapucaí em 2024. Foto: Clarildo Menezes/Prefitura de Maricá
Cultura Carnaval do Rio divulga ordem de desfiles do Grupo Especial
sex, 17/04/2026 - 12:05
17.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião Plenária da I Cúpula Brasil-Espanha. Palácio Real de Pedralbes, Espanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital
sex, 17/04/2026 - 12:01
Área destruída no sul do Líbano 28/11/2024 REUTERS/Adnan Abidi
Internacional Irã e Hezbollah atribuem cessar-fogo à união do Eixo da Resistência
sex, 17/04/2026 - 11:09
FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Callisto tanker sits anchored as the traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Muscat, Oman, March 10, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo
Internacional Irã anuncia abertura de Ormuz depois de cessar-fogo no Líbano
sex, 17/04/2026 - 10:56
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Fim de semana tem alerta de chuva para o Norte e extremo Sul do país
sex, 17/04/2026 - 10:54
Ver mais seta para baixo