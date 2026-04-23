Irã reforça controle de Ormuz após EUA suspenderem novos ataques

Dois navios foram apreendidos na região e escoltados até a costa

O Irã apreendeu dois navios no Estreito de Ormuz, ao reforçar seu controle sobre a hidrovia estratégica, depois que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou que estava suspendendo os ataques por tempo indeterminado, sem sinal de retomada das negociações de paz.

A situação do cessar-fogo, que deveria ter expirado no início desta semana, permanecia incerta. Em reviravolta brusca, horas depois de ameaçar nova violência, Trump fez o que parecia ser um anúncio unilateral na terça-feira (21), de que os EUA estenderiam o cessar-fogo até que tivessem discutido uma proposta iraniana nas negociações de paz para acabar com a guerra de dois meses.

As autoridades iranianas não disseram que haviam concordado com qualquer extensão da trégua e criticaram a decisão de Trump de manter o bloqueio da Marinha dos EUA ao comércio marítimo do Irã, considerado pelo próprio Irã como ato de guerra. O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, disse que um cessar-fogo completo só faria sentido se o bloqueio fosse suspenso.

A reabertura do Estreito de Ormuz, que transportava um quinto do comércio mundial de petróleo antes da guerra, era impossível com essa "violação flagrante do cessar-fogo", afirmou Qalibaf na rede social.

"Vocês não alcançaram seus objetivos por meio de agressão militar e também não os alcançarão por meio de intimidação", escreveu ele em sua primeira resposta ao anúncio de Trump. "A única maneira é reconhecer os direitos do povo iraniano."

Em outro abalo em tempo de guerra no Pentágono, o secretário da Marinha, John Phelan, foi demitido, disseram na quarta-feira (22) uma autoridade dos EUA e uma pessoa familiarizada com o assunto. A medida foi tomada poucas semanas depois que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, demitiu o principal general do Exército.

O Pentágono afirmou que Phelan estava deixando a administração "com efeito imediato", mas não forneceu um motivo ou disse se a decisão de sair era dele.

Trump recuou novamente de suas repetidas ameaças de bombardear as usinas de energia e outras infraestruturas civis do Irã, o que as Nações Unidas e outros alertam que violaria o direito humanitário internacional. Mas pouco progresso foi feito para acabar com a guerra que começou com os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

Isso deixa os dois lados em um padrão de espera, com o crucial Estreito de Ormuz ainda efetivamente fechado, prejudicando as economias em todo o mundo. Milhares de pessoas foram mortas em todo o Oriente Médio, principalmente no Irã e no Líbano, onde o grupo militante Hezbollah, aliado do Irã, juntou-se à luta contra Israel.

A Guarda Revolucionária Islâmica apreendeu dois navios e os escoltou até a costa iraniana, de acordo com declarações das empresas de navegação e da agência de notícias semioficial Tasnim, do Irã.

A Guarda Revolucionária acusou os navios apreendidos, o Epaminondas, de bandeira liberiana, e o MSC Francesca, de bandeira panamenha, de operar sem as permissões necessárias e de adulterar seus sistemas de navegação.

Um terceiro navio de contêineres com bandeira da Libéria foi alvo de disparos na mesma área, mas não sofreu danos e voltou a navegar, de acordo com fontes de segurança marítima.

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