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Internacional

Israel e Líbano farão quinta-feira (23) segunda rodada de negociações

Conversações se darão em Washington
Reuters*
Publicado em 20/04/2026 - 11:27
Washington
17/04/2026 - Israel bombardeou a última ponte que restava sobre o Rio Litano, a Ponte de Qasmiyeh, isolando a região ao Sul do resto do país, impedindo a conexão entre as cidades de Tiro e Sidon. . Foto: Defesa Civil do Líbano 
© Defesa Civil do Líbano 

Representantes israelenses e libaneses manterão conversações em Washington na próxima quinta-feira (23), disse à Reuters uma fonte israelense, sob condição de anonimato, nesta segunda-feira (20).

Israel será representado por seu embaixador nos Estados Unidos (EUA), Yechiel Leiter.

Essa será a primeira conversa entre os dois países desde que um cessar-fogo de 10 dias entrou em vigor na quinta-feira passada (16).

Islamabad

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, e a delegação dos EUA devem aterrissar no Paquistão dentro de algumas horas para conversações sobre o Irã, disse o presidente Donald Trump ao New York Post em entrevista hoje. Ele afirmou que estaria disposto a se reunir pessoalmente com líderes iranianos se houver progresso.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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