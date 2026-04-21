Israel enfrentará resistência se tropas permanecerem no Líbano

O presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, alertou nesta terça-feira (21) que as forças israelenses que ocupam partes do sul do país enfrentarão resistência se não se retirarem, sinalizando o risco de novo confronto antes das negociações mediadas pelos Estados Unidos (EUA) nesta semana.

Um cessar-fogo de dez dias entre Israel e o Hezbollah do Líbano, mediado por Washington, foi mantido em grande parte desde a última quinta-feira (16), mas as forças israelenses permanecem posicionadas em um cinturão de terra libanesa de 5 quilômetros (km), a 10 km ao longo de toda a fronteira. Israel disse que pretende criar uma área para proteger o norte de Israel dos ataques do Hezbollah, grupo muçulmano xiita apoiado pelo Irã.

Na próxima quinta-feira (23), os EUA sediarão conversações em nível diplomático entre Israel e o Líbano, que foi arrastado para a guerra em 2 de março, quando o Hezbollah abriu fogo em apoio a Teerã no conflito regional.

Nabih Berri, o estadista xiita mais graduado do Líbano e aliado do Hezbollah, disse ao jornal libanês al-Joumhouria que o Líbano não tolerará perder um metro de terra.

Se Israel "mantiver sua ocupação, seja de áreas, posições ou traçando linhas amarelas, sentirá o cheiro da resistência todos os dias", disse Berri, líder do Movimento Amal xiita.

Os militares israelenses e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se referiram à linha de implantação de Israel no Líbano como a "Linha Amarela" na semana passada - o mesmo termo usado por Israel para sua linha de implantação em Gaza.

Desde então, as autoridades israelenses se abstiveram de descrevê-la nesses termos, chamando-a de "linha de defesa avançada", marcada em vermelho em um mapa militar publicado no domingo, que incluía uma "área de defesa avançada naval" que se estendia da costa do Líbano até o mar.

"Se eles insistirem em permanecer, enfrentarão resistência, e nossa história é testemunha disso", disse Berri.

Israel retirou as tropas do sul do Líbano em 2000, após uma ocupação de 22 anos, durante a qual o Hezbollah, o Amal e outros grupos realizaram ataques contra as forças israelenses.

*(Reportagem de Tom Perry e Maayan Lubell. Reportagem adicional de John Irish.)

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