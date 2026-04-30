logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel intercepta navios de ajuda a Gaza em águas internacionais

Organizadores da flotilha humanitária criticam ação
Menna Alaa El Din e Muhammad Al Gebaly - Repórteres da Reuters*
Publicado em 30/04/2026 - 11:27
Atenas
Integrantes da flotilha que foi interceptada por Israel enquanto ia em direção a Gaza
© GLOBAL SUMUD FLOTILLA/divulgação via Reuters
Reuters

Israel interceptou navios de ajuda humanitária com destino a Gaza em águas internacionais perto da Grécia, disseram na quinta-feira os organizadores da flotilha, que condenaram a ação como uma "escalada da impunidade de Israel".

Os navios fazem parte de uma segunda flotilha da Global Sumud que, nos últimos meses, tentou romper o bloqueio israelense levando ajuda humanitária aos palestinos em Gaza. Eles partiram do porto espanhol de Barcelona em 12 de abril.

As embarcações foram apreendidas por Israel na noite de quarta-feira em águas internacionais ao largo da península grega do Peloponeso, que fica a centenas de quilômetros de Gaza, segundo os organizadores da flotilha.

"Isso é pirataria", disse o grupo em comunicado. "É a captura ilegal de seres humanos em mar aberto perto de Creta, uma afirmação de que Israel pode operar com total impunidade, muito além de suas próprias fronteiras, sem consequências."

Nenhum Estado tem o direito de reivindicar, policiar ou ocupar águas internacionais, mas Israel fez isso, estendendo seu controle para fora e ocupando o Mar Mediterrâneo na costa da Europa, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou na quinta-feira os organizadores da flotilha de "provocadores profissionais" e disse que suas forças agiram legalmente.

"Devido ao grande número de embarcações que participaram da flotilha e ao risco de escalada, e à necessidade de evitar a violação de um bloqueio legal, foi necessária uma ação antecipada de acordo com o direito internacional."

Imagens divulgadas pelos organizadores mostraram soldados israelenses abordando um navio e a tripulação com coletes salva-vidas e as mãos para cima. Os membros da tripulação foram então levados para navios israelenses.

Em outubro do ano passado, os militares israelenses interromperam uma flotilha anterior montada pela mesma organização, prendendo a ativista sueca Greta Thunberg e mais de 450 participantes. Isso se seguiu a outras tentativas marítimas de chegar à Gaza bloqueada.

Israel, que controla todo o acesso à Faixa de Gaza, nega a retenção de suprimentos para seus 2 milhões de habitantes.

No entanto, os palestinos e os órgãos de ajuda internacional afirmam que os suprimentos que chegam ao território ainda são insuficientes, apesar de um cessar-fogo alcançado em outubro que incluía garantias de aumento da ajuda.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
A satellite image shows smoke rising following a Ukrainian drone attack on an oil pumping station amid the Russia-Ukraine conflict, in Bashkultaevo, Perm Region, Russia April 29, 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
Drones ucranianos atingem instalações petrolíferas russas
28/04/2026 - FAMÍLIA BRASILEIRA MORTA NO LÍBANO - A brasileira Manal Jaafar, de 47 anos, mãe do menino Ali Ghassan Nader, de 11 anos, e o pai da família, o libanês Ghassan Nader, de 57 anos. Foto: Manal Jaafar/Arquivo Pessoal
Família brasileira morta por Israel buscava pertences no Sul do Líbano
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Emirados Árabes Unidos deixam Opep e Opep+
Israel Interceptação Navios ajuda a Gaza Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Caeté (MG), 26/09/2025 - BR-381 começa a cobrança em sistema free flow neste sábado. Foto: Nova381/Divulgação
Geral Pedágio eletrônico: entenda as regras para regularização de multas
qui, 30/04/2026 - 13:20
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Alcolumbre fatia votação do PL da Dosimetria; governo denuncia manobra
qui, 30/04/2026 - 13:15
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral PM faz operação para combater roubos e tráfico na capital paulista
qui, 30/04/2026 - 12:49
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Salário médio do trabalhador amplia recorde e chega a R$ 3.722
qui, 30/04/2026 - 12:44
Brasilia - Movimento de saída para o feriado de carnaval tranquilo no Aeroporto JK e rodovias do Distrito Federal(Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Geral Número de roubos e furtos de veículos em SP cai 37,3% no 1º trimestre
qui, 30/04/2026 - 12:37
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Enem 2026: último dia para pedir isenção da taxa de inscrição
qui, 30/04/2026 - 12:15
Ver mais seta para baixo