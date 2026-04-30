Israel intercepta navios de ajuda a Gaza em águas internacionais

Israel interceptou navios de ajuda humanitária com destino a Gaza em águas internacionais perto da Grécia, disseram na quinta-feira os organizadores da flotilha, que condenaram a ação como uma "escalada da impunidade de Israel".

Os navios fazem parte de uma segunda flotilha da Global Sumud que, nos últimos meses, tentou romper o bloqueio israelense levando ajuda humanitária aos palestinos em Gaza. Eles partiram do porto espanhol de Barcelona em 12 de abril.

As embarcações foram apreendidas por Israel na noite de quarta-feira em águas internacionais ao largo da península grega do Peloponeso, que fica a centenas de quilômetros de Gaza, segundo os organizadores da flotilha.

"Isso é pirataria", disse o grupo em comunicado. "É a captura ilegal de seres humanos em mar aberto perto de Creta, uma afirmação de que Israel pode operar com total impunidade, muito além de suas próprias fronteiras, sem consequências."

Nenhum Estado tem o direito de reivindicar, policiar ou ocupar águas internacionais, mas Israel fez isso, estendendo seu controle para fora e ocupando o Mar Mediterrâneo na costa da Europa, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou na quinta-feira os organizadores da flotilha de "provocadores profissionais" e disse que suas forças agiram legalmente.

"Devido ao grande número de embarcações que participaram da flotilha e ao risco de escalada, e à necessidade de evitar a violação de um bloqueio legal, foi necessária uma ação antecipada de acordo com o direito internacional."

Imagens divulgadas pelos organizadores mostraram soldados israelenses abordando um navio e a tripulação com coletes salva-vidas e as mãos para cima. Os membros da tripulação foram então levados para navios israelenses.

Em outubro do ano passado, os militares israelenses interromperam uma flotilha anterior montada pela mesma organização, prendendo a ativista sueca Greta Thunberg e mais de 450 participantes. Isso se seguiu a outras tentativas marítimas de chegar à Gaza bloqueada.

Israel, que controla todo o acesso à Faixa de Gaza, nega a retenção de suprimentos para seus 2 milhões de habitantes.

No entanto, os palestinos e os órgãos de ajuda internacional afirmam que os suprimentos que chegam ao território ainda são insuficientes, apesar de um cessar-fogo alcançado em outubro que incluía garantias de aumento da ajuda.

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