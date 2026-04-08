Israel mata 250 pessoas no Líbano no dia mais mortal da guerra

Israel realizou seus ataques mais pesados no Líbano desde o início do conflito com o Hezbollah no mês passado, matando mais de 250 pessoas nesta quarta-feira, mesmo quando o grupo alinhado ao Irã interrompeu seus ataques sob um cessar-fogo de duas semanas entre os EUA e o Irã.

Os ataques levantaram questões sobre os esforços de trégua regional, com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, dizendo que um cessar-fogo no Líbano era uma condição essencial do acordo de seu país com os Estados Unidos.

Na tarde desta quarta-feira, pelo menos cinco ataques consecutivos abalaram a capital Beirute, enviando colunas de fumaça para o céu, enquanto os militares de Israel disseram ter lançado o maior ataque coordenado da guerra. Mais de 100 centros de comando e instalações militares do Hezbollah foram alvejados em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano em um intervalo de dez minutos, informaram.

Um total de 254 pessoas foram mortas e mais de 1.100 ficaram feridas em todo o Líbano, informou o serviço de defesa civil do país. O maior número de mortos foi em Beirute, onde 91 pessoas morreram. O Ministério da Saúde divulgou um número de 182 mortos em todo o país e disse que esse não era um número definitivo.

Esse foi o dia mais mortal da guerra que eclodiu em 2 de março, quando o Hezbollah disparou contra Israel em apoio ao governo iraniano após o ataque dos EUA e de Israel ao Irã dois dias antes. Israel lançou uma campanha aérea e terrestre completa em resposta.

Repórteres da Reuters viram funcionários da defesa civil guiando uma mulher idosa em um guindaste para retirá-la de um prédio na parte oeste de Beirute. Metade do prédio havia sido cortada em um ataque israelense, deixando os moradores dos andares superiores presos.

Mais cedo, repórteres da Reuters viram pessoas em motocicletas pegando os feridos e transportando-os para hospitais porque não havia ambulâncias suficientes para chegar até eles a tempo. Um dos maiores centros médicos de Beirute disse que precisava de doações de todos os tipos de sangue.

"A escala da matança e da destruição no Líbano hoje é nada menos que horrível", disse o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk. "Tal carnificina, poucas horas após o acordo de cessar-fogo com o Irã, desafia a crença."

Na noite desta quarta-feira, um ataque atingiu os subúrbios do sul de Beirute, de acordo com uma transmissão ao vivo da Reuters.

Israel e EUA dizem que Líbano não está incluído na trégua

Em um discurso televisionado na noite desta quarta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Líbano não fazia parte do cessar-fogo com o Irã e que os militares israelenses continuavam a atacar o Hezbollah com força.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, também disseram nesta quarta-feira que o Líbano não estava incluído na trégua.

"Acho que isso é resultado de um mal-entendido legítimo. Acho que os iranianos pensaram que o cessar-fogo incluía o Líbano, mas não incluiu", disse Vance aos repórteres em Budapeste.

Anteriormente, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, um intermediário importante nas negociações de cessar-fogo entre os EUA e o Irã, havia dito que a trégua incluiria o Líbano.

Em um comunicado, o Hezbollah condenou o que chamou de "agressão bárbara" de Israel e disse que os ataques ressaltaram seu direito de resposta.

O Hezbollah parou de atacar alvos israelenses no início desta quarta-feira, disseram à Reuters três fontes libanesas próximas ao grupo. A última declaração pública do grupo sobre sua atividade militar foi publicada na madrugada desta quarta-feira, dizendo que havia atacado tropas israelenses dentro do Líbano na noite de terça-feira.

"O Hezbollah foi informado de que faz parte do cessar-fogo -- então nós o cumprimos, mas Israel, como sempre, o violou e cometeu massacres em todo o Líbano", disse à Reuters o parlamentar sênior do Hezbollah Ibrahim al-Moussawi.

Outro parlamentar do Hezbollah, Hassan Fadlallah, disse à Reuters que haveria "repercussões para todo o acordo" se os ataques de Israel continuassem.

A Guarda Revolucionária do Irã advertiu os EUA e Israel que daria uma "resposta que induziria ao arrependimento" se os ataques ao Líbano não parassem.

O presidente libanês, Joseph Aoun, condenou os ataques desta quarta-feira e disse que o presidente francês, Emmanuel Macron, havia lhe dito que estava pronto para fazer uma pressão diplomática para que o Líbano fosse incluído em qualquer cessar-fogo.

A maioria dos ataques de quarta-feira foi em áreas povoadas por civis, segundo os militares de Israel. Horas antes dos ataques, os militares emitiram avisos para algumas áreas do sul de Beirute e do sul do Líbano. Nenhum aviso foi dado para o centro de Beirute, que também foi atingido.

Zona de contenção

Após os ataques, o porta-voz militar israelense Avichay Adraee disse no X que o Hezbollah havia saído de sua tradicional fortaleza xiita no bairro de Dahiyeh, no sul de Beirute, para áreas religiosamente mistas em outros lugares.

Ele disse que os militares israelenses perseguiriam o Hezbollah onde quer que ele estivesse.

O Exército israelense disse que atacou um comandante do Hezbollah em Beirute, sem fornecer mais detalhes.

Israel também atacou a última ponte remanescente ligando o sul do Líbano ao resto do país na quarta-feira, disse uma fonte sênior de segurança libanesa. A ponte passava sobre o rio Litani, que corre cerca de 30 km ao norte da fronteira com Israel.

Um porta-voz militar israelense disse que a área ao sul do Litani estava "desconectada do Líbano".

Israel disse que pretende ocupar a área como uma "zona de contenção".

Israel atacou hospitais e usinas elétricas no local, e milhares de civis libaneses que ainda vivem lá dizem que estão lutando contra a escassez de alimentos e medicamentos.

* Reportagem de Maya Gebeily, Thomas Suen, Laila Bassam, Nazih Osseiran, Emilie Madi e Alexander Dziadosz em Beirute, Menna Alaa El Din no Cairo; edição de Ros Russell, William Maclean e Rosalba O'Brien