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Internacional

Mãe e criança brasileiras morrem no Líbano após ataques de Israel

Outra criança segue hospitalizada. Governo do Brasil confirmou mortes.
Luiz Claudio Ferreira – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 20:52
Brasília
Smoke rises following explosions in southern Lebanon, near the Israel-Lebanon border, as seen from northern Israel, April 27, 2026. REUTERS/Shir Torem TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Shir Torem/Proibida repRODUÇÃO

Duas brasileiras, sendo uma mulher e a filha dela, de 11 anos de idade, morreram quando estavam em casa, em Bint Jeil, no Sul do Líbano, após ataques das forças armadas israelenses, no domingo (26).

A informação foi confirmada na noite desta segunda (27) pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty.

O governo acrescentou que o pai da menina, que é libanês, também não sobreviveu aos bombardeios. Um outro filho do casal, que também é brasileiro, foi hospitalizado.

Segundo a nota, a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família das vítimas para prestar assistência consular, incluindo ao filho hospitalizado.

Violações inaceitáveis

O Ministério das Relações Exteriores considerou que o ataque constitui mais um exemplo das “reiteradas e inaceitáveis" violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril.  

Segundo o documento emitido pela diplomacia brasileira, essas violações já resultaram na morte de “dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)”.

O governo brasileiro expressou condolências aos familiares das vítimas e reiterou “veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah”. 

A nota do Itamaraty também condenou as demolições de residências e de outras estruturas civis no Sul do Líbano, pelas forças israelenses. 

O Brasil pede que seja cumprida a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo desde 2006 na região e também a retirada completa das forças israelenses do território libanês.

Clique aqui e leia a íntegra da nota.

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Edição:
Denise Griesinger
Conflito no Oriente Médio Itamaraty Israel brasileiros Líbano Bint Jeil
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