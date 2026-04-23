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Internacional

Marinha francesa realiza missão de formação no Brasil

Operações serão dias 27 e 28 na Restinga de Marambaia, no Rio
Mariana Tokarnia – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 17:54
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O grupo naval francês Jeanne D`Arc realiza, no Rio de Janeiro, uma das principais missões de formação e projeção da Marinha Nacional Francesa. Mais de 1,3 mil militares franceses e brasileiros participam da ação que busca desenvolver técnicas de trabalho em comum entre Marinha e Exército franceses e a Marinha do Brasil. Foto: Marinha do Brasil/Divulgação
© Marinha do Brasil/divulgação

O grupo naval francês Jeanne D`Arc realiza, no Rio de Janeiro, uma das principais missões de formação e projeção da Marinha Nacional Francesa. Mais de 1,3 mil militares franceses e brasileiros participam da ação que busca desenvolver técnicas de trabalho em comum entre Marinha e Exército franceses e a Marinha do Brasil. 

A formação será nos dias 27 e 28 na Restinga da Marambaia, área de preservação ambiental com dunas e manguezais, controlada pelas Forças Armadas, na zona oeste do Rio de Janeiro. 

O comandante do grupo francês, Jocelyn Delrieu, ressalta que a missão é uma oportunidade para ambos países aprenderem um com o outro. 

"Temos uma relação forte entre as duas marinhas, e uma relação forte significa que trocamos informações enquanto treinamos juntos", explicou.

"O nosso principal objetivo é proteger os nossos interesses e treinar com os nossos parceiros fortes, como o Brasil", afirmou. 

Rio de Janeiro (RJ), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O grupo naval francês Jeanne D`Arc realiza, no Rio de Janeiro, uma das principais missões de formação e projeção da Marinha Nacional Francesa. Mais de 1,3 mil militares franceses e brasileiros participam da ação que busca desenvolver técnicas de trabalho em comum entre Marinha e Exército franceses e a Marinha do Brasil. Foto: Marinha do Brasil/Divulgação
Grupo naval francês Jeanne D`Arc realiza, no Rio de Janeiro, uma das principais missões de formação e projeção da Marinha Nacional Francesa - Foto: Marinha do Brasil/divulgação

Equipes

De acordo com a Embaixada da França no Brasil, a missão será composta por mais de 800 militares, incluindo 162 oficiais em formação. 

O grupo é liderado pelo porta-helicóptero anfíbio Dixmude, com capacidade para 16 helicópteros e 80 veículos blindados, pela fragata Aconit, e pelo navio reabastecedor Stosskopf. Fazem parte da missão ainda helicópteros, drones e veículos blindados. 

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Na parte brasileira, o exercício contará com aproximadamente 600 militares, segundo a Marinha do Brasil, que conduzirão operações anfíbias e exercícios de controle de área marítima, reforçando a prontidão operativa e os laços de cooperação mútua.

A operação mobilizará meios navais e aeronavais brasileiros como o submarino Humaitá, o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia, a Fragata Defensora, a embarcação de Desembarque de Carga Geral Marambaia, as aeronaves SH-16 Seahawk, UH-12 Esquilo e AH-11B Super Lynx. 

Rio de Janeiro (RJ), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O grupo naval francês Jeanne D`Arc realiza, no Rio de Janeiro, uma das principais missões de formação e projeção da Marinha Nacional Francesa. Mais de 1,3 mil militares franceses e brasileiros participam da ação que busca desenvolver técnicas de trabalho em comum entre Marinha e Exército franceses e a Marinha do Brasil. Foto: Marinha do Brasil/Divulgação
Franceses e brasileiros realizam missão de formação e projeção com cerca 1,3 mil militares dos dois países - Foto: Marinha do Brasil/divulgação

Jeanne D`Arc

Ao todo, a missão marítima francesa durará 5 meses, passando por diversos países ao redor do mundo. 

A última vez que a missão Jeanne D`Arc esteve no Brasil foi em 2024, quando, de acordo com a Marinha do Brasil, aproximadamente 2.250 militares, sendo 1.460 brasileiros e 790 franceses participaram. 

A operação foi dividida entre exercícios militares no mar e no porto. Um dos destaques foi a realização de uma incursão anfíbia, modalidade que se caracteriza pela rápida penetração ou ocupação temporária de uma região litorânea considerada hostil, ou potencialmente hostil, seguida por uma retirada planejada. 

Edição:
Fernando Fraga
Marinha francesa Marinha do Brasil exercícios militares Jeanne D`Arc
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