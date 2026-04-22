Militares de 30 países discutem em Londres reabertura de Ormuz

Representantes militares de mais de 30 países reúnem-se nesta quarta-feira (22) em Londres para preparar uma possível missão multinacional, liderada pelo Reino Unido e pela França, para reabrir o Estreito de Ormuz após o conflito.

De acordo com comunicado do Ministério da Defesa britânico, a reunião de planejamento de dois dias será realizada no Quartel-General Conjunto Permanente Britânico em Northwood, ao norte da capital.

O objetivo é traduzir o consenso político alcançado na semana passada em Paris num plano militar detalhado que garanta a liberdade de navegação nessa via estratégica, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Na sexta-feira, cerca de 50 governos e organizações endossaram a proposta franco-britânica, na capital francesa, para criar uma missão "estritamente defensiva" a fim de proteger o tráfego marítimo em Ormuz.

O cessar-fogo temporário declarado na ofensiva que os Estados Unidos (EUA) e Israel lançaram contra o Irã em 28 de fevereiro termina hoje.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nessa terça-feira (21), a pedido do Paquistão, o prolongamento da trégua até que o Irã apresente proposta para um acordo.

Washington e Teerã, que deverão retomar as negociações em breve, ainda não conseguiram chegar a acordo sobre a livre passagem pelo Estreito de Ormuz, via navegável crucial para o comércio global, bloqueada por Teerã em retaliação pela ofensiva conjunta dos EUA e de Israel.

Segundo o comunicado, a reunião em Londres deverá avaliar as capacidades militares disponíveis, a estrutura de comando e controle e o potencial destacamento de forças na região, com vista à ativação da operação assim que as condições permitirem.

O ministro da Defesa britânico, John Healey, disse que o objetivo é avançar com "um plano conjunto para salvaguardar a liberdade de navegação e apoiar um cessar-fogo duradouro".

"O comércio internacional, a segurança energética e a estabilidade da economia global dependem da liberdade de navegação", afirmou, acrescentando que "uma ação coletiva eficaz" pode contribuir para a reabertura do Estreito.

O Reino Unido e a França trabalham para envolver o maior número possível de parceiros na missão, embora a lista de participantes na reunião militar em Northwood ainda não tenha sido divulgada.

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