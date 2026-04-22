logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Militares de 30 países discutem em Londres reabertura de Ormuz

Cessar-fogo temporário termina nesta quarta-feira
RTP*
Publicado em 22/04/2026 - 07:02
Londres
Mapa Estreito de Ormuz. Foto: Arte/EBC
© Arte/EBC
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Representantes militares de mais de 30 países reúnem-se nesta quarta-feira (22) em Londres para preparar uma possível missão multinacional, liderada pelo Reino Unido e pela França, para reabrir o Estreito de Ormuz após o conflito.

De acordo com comunicado do Ministério da Defesa britânico, a reunião de planejamento de dois dias será realizada no Quartel-General Conjunto Permanente Britânico em Northwood, ao norte da capital. 

O objetivo é traduzir o consenso político alcançado na semana passada em Paris num plano militar detalhado que garanta a liberdade de navegação nessa via estratégica, por onde passa um quinto do petróleo mundial. 

Na sexta-feira, cerca de 50 governos e organizações endossaram a proposta franco-britânica, na capital francesa, para criar uma missão "estritamente defensiva" a fim de proteger o tráfego marítimo em Ormuz.

O cessar-fogo temporário declarado na ofensiva que os Estados Unidos (EUA) e Israel lançaram contra o Irã em 28 de fevereiro termina hoje.

 O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nessa terça-feira (21), a pedido do Paquistão, o prolongamento da trégua até que o Irã apresente proposta para um acordo.

 Washington e Teerã, que deverão retomar as negociações em breve, ainda não conseguiram chegar a acordo sobre a livre passagem pelo Estreito de Ormuz, via navegável crucial para o comércio global, bloqueada por Teerã em retaliação pela ofensiva conjunta dos EUA e de Israel. 

Segundo o comunicado, a reunião em Londres deverá avaliar as capacidades militares disponíveis, a estrutura de comando e controle e o potencial destacamento de forças na região, com vista à ativação da operação assim que as condições permitirem.

 O ministro da Defesa britânico, John Healey, disse que o objetivo é avançar com "um plano conjunto para salvaguardar a liberdade de navegação e apoiar um cessar-fogo duradouro". 

"O comércio internacional, a segurança energética e a estabilidade da economia global dependem da liberdade de navegação", afirmou, acrescentando que "uma ação coletiva eficaz" pode contribuir para a reabertura do Estreito.

 O Reino Unido e a França trabalham para envolver o maior número possível de parceiros na missão, embora a lista de participantes na reunião militar em Northwood ainda não tenha sido divulgada.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump checks his watch during an event to celebrate federal judicial confirmations in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., November 6, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump estende cessar-fogo com Irã
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Petróleo sobe 6% com temores de colapso do cessar-fogo entre EUA e Irã
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula: é preciso “dar logo” Nobel da Paz à Trump para encerrar guerras
Conflito no Oriente Médio reunião Militares Londres Estreito de Ormuz Reabertura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Teerã diz que só negocia quando for suspenso bloqueio naval no Golfo
qua, 22/04/2026 - 07:34
Mapa Estreito de Ormuz. Foto: Arte/EBC
Internacional Militares de 30 países discutem em Londres reabertura de Ormuz
qua, 22/04/2026 - 07:02
fluminense, palmeiras, brasileiro feminino
Esportes Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro
ter, 21/04/2026 - 20:56
Botafogo faz 1 a 0 na Chapecoense, em jogo de ida da quinta fase Copa do Brasil - 21/04/2026
Esportes Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil
ter, 21/04/2026 - 20:05
Brasília - 21/04/2026 - Treino no Centro Olímpico do Gama, realizado no Centro Olímpico do Gama, nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026. Foto: Satiro Sodré/Saltos Brasil
Esportes Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais
ter, 21/04/2026 - 19:54
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump checks his watch during an event to celebrate federal judicial confirmations in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., November 6, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Internacional Trump estende cessar-fogo com Irã
ter, 21/04/2026 - 18:47
Ver mais seta para baixo