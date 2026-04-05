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Internacional

Missão espacial da Nasa divulga foto inédita da Lua

Registro foi feito pelos astronautas que embarcaram na missão Artemis
Agência Brasil
Publicado em 05/04/2026 - 13:55
Brasília
In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. Foto: NASA/Divulgação
© Nasa/Divulgação

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, divulgou neste domingo (5) uma foto inédita da Lua. O registro foi feito pelos astronautas que embarcaram na missão Artemis 2, que marca o retorno de viagens tripuladas ao entorno da Lua após 50 anos.

A foto é inédita porque conseguiu capturar a curvatura da Lua a olho nu. Antes, os demais registros foram feitos por equipamentos robóticos.

“História sendo feita. Nesta nova imagem da tripulação da missão Artemis 2, você pode ver a bacia oriental na borda direta do disco lunar. Essa missão marca a primeira vez em que toda a bacia é vista a olho nu”, informou a Nasa.

The Artemis II crew – NASA Astronaut Reid Wiseman Wiseman (far left), CSA (Canadian Space Agency) Astronaut Jeremy Hansen (center left) and NASA astronauts Christina Koch (center right) and Victor Glover (right) participated in a live media event in the Orion spacecraft during Flight Day 4. and seen live on the agency’s 24/7 coverage. Foto: NASA/Divulgação
Astronautas Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch e Victor Glover compõem a tripulação da missão Artemis 2 - Foto: Nasa/Divulgação

Na quarta-feira (1°), a agência espacial lançou a missão espacial de dez dias pelo entorno da Lua.

A tripulação é composta por quatro astronautas. Pela primeira vez, uma equipe da Nasa é formada por uma mulher, Christina Koch, e um astronauta negro, Victor Glover. Os astronautas Reid Wiseman e Jeremy Hansen também estão na viagem.

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Nasa lança a primeira missão lunar tripulada em meio século
Edição:
Juliana Andrade
Nasa Lua missão Artemis 2
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