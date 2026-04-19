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Oito crianças são mortas em tiroteio nos EUA, diz polícia

Suspeito foi morto durante perseguição a um veículo
Leah Douglas - repórter da Reuters
Publicado em 19/04/2026 - 18:50
Reuters
Reuters

Oito crianças, com idades variando de 1 a 14 anos, foram mortas em um tiroteio em massa no domingo em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos, e o suspeito de ser o atirador foi mais tarde morto pela polícia durante uma perseguição a um veículo, disseram autoridades locais.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Christopher Bordelon, disse a jornalistas que algumas das crianças eram parentes do suposto atirador. Bordelon disse que pelo menos 10 pessoas no total foram baleadas, mas não forneceu detalhes sobre a situação dos sobreviventes.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 6h da manhã deste domingo e é considerado um distúrbio doméstico, disse Bordelon.

O suspeito de ser o atirador sequestrou um carro após o tiroteio e morreu depois que a polícia disparou contra o veículo durante uma perseguição, disse Bordelon. A Polícia do Estado da Louisiana está investigando o caso, disse a porta-voz Kate Stegall.

Bordelon disse que o nome do suspeito de ser o atirador será divulgado assim que o departamento notificar as famílias das vítimas.

"Sabemos que algumas das crianças que estavam lá dentro eram descendentes dele", disse Bordelon. "Essa é uma situação trágica, talvez a pior situação trágica que já tivemos", disse o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

EUA Tiroteio escola Lousiana
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