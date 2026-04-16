Papa Leão XIV critica mundo "devastado por tiranos"

Durante visita a Camarões, nesta quinta-feira (16), o papa Leão XIV criticou os líderes que gastam bilhões em guerras e disse que o mundo está "sendo devastado por alguns tiranos". A afirmação foi feita depois que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, o atacou novamente nas redes sociais.

Primeiro papa dos EUA, Leão XIV também condenou os líderes que usam linguagem religiosa para justificar as guerras e pediu uma "mudança decisiva de rumo". Ele participou de encontro na maior cidade das regiões anglófonas de Camarões, onde um conflito latente que remonta a quase uma década deixou milhares de mortos.

"Os mestres da guerra fingem não saber que é preciso apenas um momento para destruir, mas muitas vezes uma vida inteira não é suficiente para reconstruir", disse o pontífice.

"Eles fecham os olhos para o fato de que bilhões de dólares são gastos em mortes e devastação, mas os recursos necessários para cura, educação e restauração não são encontrados em lugar algum."

Os ataques de Trump a Leão, lançados pela primeira vez na véspera da ambiciosa turnê de quatro países africanos e repetidos na terça-feira (14), causaram consternação na África, onde vivem mais de um quinto dos católicos do mundo.

Leão, que manteve perfil relativamente discreto durante a maior parte de seu primeiro ano como líder da Igreja de 1,4 bilhão de seguidores, surgiu como crítico declarado da guerra que começou com os ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã.

Hoje, o pontífice criticou duramente os líderes que invocam temas religiosos para justificar as guerras.

"Ai daqueles que manipulam a religião e o próprio nome de Deus para seu próprio ganho militar, econômico e político, arrastando o que é sagrado para a escuridão e a sujeira", afirmou.

"É um mundo virado de cabeça para baixo, uma exploração da criação de Deus que deve ser denunciada e rejeitada por toda consciência honesta."

O papa fez falas semelhantes no mês passado, dizendo que Deus rejeitava as orações de líderes com "mãos cheias de sangue", em comentários amplamente interpretados como direcionados ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que invocou a linguagem cristã para justificar a guerra do Irã.

Trump iniciou suas críticas a Leão no domingo (12), quando chamou o papa de "fraco sobre crime e péssimo para a política externa" em postagem no Truth Social.

O presidente dos EUA o atacou novamente nas mídias sociais, na terça e na quarta-feira. Trump postou uma imagem de Jesus abraçando-o, depois que uma imagem anterior que ele postou, retratando-o como figura semelhante a Jesus, provocou críticas generalizadas.

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