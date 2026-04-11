logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa pede fim da guerra, enquanto EUA e Irã negociam paz

O líder condenou o uso da linguagem religiosa para justificar a guerra
Por Joshua McElwee*
Publicado em 11/04/2026 - 16:48
Cidade do Vaticano
Pope Leo XIV delivers a speech during the weekly general audience at St Peter's Square in the Vatican on October 8, 2025. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto)NO USE FRANCE
© Reuters/Massimo Valicchia/NurPho

O papa Leão XIV apelou aos líderes mundiais para que acabem com o que ele chamou de "loucura da guerra", neste sábado (11), dia em que as principais autoridades dos EUA e do Irã se reúnem no Paquistão para discutir o fim do conflito que já dura seis semanas.

Em uma vigília especial de oração na Basílica de São Pedro, o primeiro papa norte-americano condenou o uso da linguagem religiosa para justificar a guerra e disse que a "ilusão de onipotência que cerca o mundo está se tornando cada vez mais imprevisível".

Ao fazer um apelo direto aos líderes mundiais, ele disse: "Parem! É hora da paz! Sentem-se à mesa do diálogo e da mediação, não à mesa onde se planeja o rearmamento".

Conhecido por escolher suas palavras com cuidado, Leão surgiu como um crítico declarado da guerra do Irã.

Neste sábado, ele usou linguagem vigorosa para denunciar o conflito, citando cartas de crianças em zonas de guerra que, segundo ele, descreviam "horror e desumanidade".

O papa também fez referência à oposição da Igreja à invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003, citando um apelo do falecido papa João Paulo II feito quatro dias antes do início do conflito.

"Chega da idolatria do eu e do dinheiro! Chega de exibição de poder! Chega de guerra!"

O papa, que em 30 de março disse que Deus rejeita as orações de líderes que iniciam guerras e têm as "mãos cheias de sangue", denunciou novamente neste sábado o uso da linguagem cristã para justificar a guerra.

"O equilíbrio dentro da família humana foi severamente desestabilizado", disse Leão. "Até mesmo o santo Nome de Deus, o Deus da vida, está sendo arrastado para discursos de morte."

Declarações anteriores do papa foram interpretadas por comentaristas católicos conservadores como sendo dirigidas ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que invocou a linguagem cristã para justificar os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã.

O serviço especial de oração deste sábado foi anunciado pelo papa no último domingo, na mensagem de Páscoa do papa.

*Proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
Líderes do Irã e EUA se reúnem no Paquistão em busca de acordo de paz
**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2026/4/5 Pope Leo XIV delivers the Urbi et Orbi blessing - Latin for
"Estamos nos tornando indiferentes à violência", alerta Papa Leão XIV
Pope Leo XIV kneels during Palm Sunday Mass in Saint Peter's Square at the Vatican, March 29, 2026. REUTERS/Francesco Fotia TPX IMAGES OF THE DAY
Papa Leão 14 diz que Deus rejeita orações de líderes que travam guerra
Conflito no Oriente Médio Ataque no Irã EUA Israel Papa Leão 14 Vaticano
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 60 Anos - Esplanada dos Ministérios Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Ipea faz pesquisa para combater desinformação sobre políticas públicas
sab, 11/04/2026 - 17:28
A man walks past a billboard near the media centre as delegations from the United States and Iran are expected to hold peace talks in Islamabad, Pakistan, April 11, 2026. REUTERS/Asim Hafeez TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CHANGING FROM
Internacional Negociações entre EUA e Irã entram em “fase técnica”
sab, 11/04/2026 - 17:03
Pope Leo XIV delivers a speech during the weekly general audience at St Peter's Square in the Vatican on October 8, 2025. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Papa pede fim da guerra, enquanto EUA e Irã negociam paz
sab, 11/04/2026 - 16:48
Supporters of Hungary's Prime Minister Viktor Orban wave Hungarian flags during the closing rally of his electoral campaign, ahead of the Parliamentary election, in Budapest, Hungary, April 11, 2026. REUTERS/Leonhard Foeger
Internacional Hungria tem eleições neste domingo e Orbán pode deixar o poder
sab, 11/04/2026 - 15:57
Brasília (DF), 11/04/2026 - Miguel Pupo abre temporada do surfe com vitória em final brasileira Foto: Cait Miers/2026 World Surf League
Esportes Miguel Pupo abre temporada do surfe com vitória em final brasileira
sab, 11/04/2026 - 15:30
Brasília (DF), 18/03/2026 - Ferro velho. Foto: Carros antigos/Facebook
Geral Ações em ferros-velhos prendem 270 pessoas por receberem cobre ilegal
sab, 11/04/2026 - 14:23
Ver mais seta para baixo