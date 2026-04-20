Peru analisa cédulas eleitorais contestadas; resultado será em maio

As autoridades eleitorais do Peru começaram a revisão de milhares de cédulas contestadas nesta segunda-feira, paralisando a contagem das eleições gerais de 12 de abril e atrasando o anúncio dos resultados finais, já que nenhum rival presidencial claro emergiu até o momento para enfrentar a líder conservadora Keiko Fujimori no segundo turno, em junho.

Cerca de 6% das seções eleitorais -- representando mais de um milhão de votos -- foram contestadas na semana passada devido a inconsistências, falta de informações ou erros nas folhas de contagem, de acordo com o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru (Onpe).

O principal órgão eleitoral do Peru, o Júri Nacional de Eleições (JNE), disse que iniciou a análise das seções eleitorais contestadas em audiências públicas antes de adicioná-las à contagem final, processo que pode levar semanas.

O resultado final da eleição presidencial será conhecido no máximo até 15 de maio, disse o coordenador jurídico do JNE, Jorge Valdivia, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

"Essa é a última data que estabelecemos, porque é preciso dar tempo para que os candidatos que avançarem para o segundo turno realizem suas atividades de campanha", disse Valdivia.

Milhares de folhas de contagem adicionais das eleições simultâneas para senadores e deputados também estão sendo revisadas, disseram as autoridades do JNE.

A contagem oficial de votos praticamente não mudou desde sexta-feira. Com quase 94% das cédulas apuradas, Fujimori estava com cerca de 17% dos votos, de acordo com o Onpe. O parlamentar de esquerda Roberto Sanchez e o ultraconservador Rafael Lopez Aliaga continuavam em uma disputa apertada pelo segundo lugar, com 12,0% e 11,9% dos votos, respectivamente -- margem de aproximadamente 13.000 votos que continua a flutuar.

Na última semana, Sanchez passou gradualmente à frente do ex-prefeito de Lima, Lopez Aliaga, refletindo um padrão que favoreceu o parlamentar de esquerda, aliado do ex-presidente preso Pedro Castillo. Castillo ganhou a presidência em 2021 com forte apoio das regiões rurais e do interior do país.

"A maioria das estações contestadas está localizada fora da capital, e sua origem geográfica será o "fator determinante para o segundo turno", disse o JPMorgan em uma nota a clientes.

"O fato de a diferença ter aumentado novamente, mesmo com os votos urbanos e no exterior continuando a ser contados, sugere que a base rural de Sanchez está gerando votos suficientes para compensar a pressão da oposição", acrescentou o banco.

Os atrasos na apuração geraram acusações de fraude por parte de Lopez Aliaga e pedidos de renúncia do chefe do Onpe, Piero Corvetto, por parte de líderes empresariais e parlamentares de vários partidos políticos.

O JNE apresentou uma queixa criminal contra ele, alegando ofensas que incluem violações dos direitos de voto. Corvetto reconheceu a existência de atrasos logísticos, mas negou a ocorrência de irregularidades.

Corvetto não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Observadores eleitorais da União Europeia afirmaram na semana passada que não encontraram qualquer evidência de fraude.

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