Presidente da Venezuela anuncia "aumento responsável" de salários

Reajuste vai vigorar a partir de 1º de maio

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que o governo fará um "aumento responsável" na renda dos trabalhadores em 1º de maio. Ela não informou o índice de reajuste.

O salário mínimo básico da Venezuela está em 130 bolívares por mês desde março de 2022, o equivalente a apenas alguns centavos de dólar, embora muitos funcionários públicos ganhem mais por meio de bônus e outros pagamentos que podem elevar sua renda mensal para cerca de US$ 150.

"Nossa meta imediata, de médio e longo prazo, é restaurar de forma constante e gradual a renda dos trabalhadores por meio do crescimento produtivo nos setores de hidrocarbonetos e mineração, que geram receita imediata assim que a recuperação da produção ocorre", disse Delcy na TV estatal.

Ela observou que o aumento salarial levará em conta os impactos sobre a inflação e que a Venezuela continuará "avançando nesse caminho" à medida que se beneficie de mais recursos.

Delcy Rodriguez repetiu o apelo para acabar com as sanções dos Estados Unidos (EUA) contra o país sul-americano.

Os dois países têm mantido relações mais próximas desde que os EUA capturaram o presidente Nicolás Maduro, em um ataque a Caracas no início deste ano. Desde então, o governo Trump tem trabalhado com Delcy e busca expandir sua presença nos setores de petróleo e mineração da Venezuela.

A presidente venezuelana, que apoiou as recentes medidas legislativas para permitir mais investimentos privados e estrangeiros em ambos os setores, disse que o governo criaria uma comissão para determinar os ativos considerados estratégicos para o Estado e que qualquer pessoa que solicitasse a privatização da empresa estatal de petróleo PDVSA ficaria desapontada.

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