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Internacional

Putin anuncia cessar-fogo na Páscoa ortodoxa

Presidente russo quer que Ucrânia também suspenda ações militares
Reuters
Publicado em 09/04/2026 - 20:19
EUA
Presidente russo Vladimir Putin em Moscou 18/3/2025 Reuters/Maxim Shemetov/Proibida reprodução
© Reuters/Maxim Shemetov/Proibida Reprodução
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O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira um cessar-fogo durante um período de dois dias para a Páscoa Ortodoxa e esperava que o lado ucraniano fizesse o mesmo, disse o Kremlin.

"Em conexão com a aproximação do feriado da Páscoa Ortodoxa, um cessar-fogo é declarado a partir das 16h do dia 11 de abril até o final do dia 12 de abril", disse o anúncio do Kremlin.

"Prosseguimos com base no fato de que o lado ucraniano seguirá o exemplo da Federação Russa."

O anúncio dizia que o ministro da Defesa, Andrei Belousov, havia emitido uma ordem ao principal comandante russo, o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, "para interromper por esse período a ação militar em todas as direções".

"As tropas devem estar prontas para eliminar todas as possíveis provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas."

Não houve reação imediata da Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy propôs, há mais de uma semana, um cessar-fogo na Páscoa e, citando ataques aéreos a cidades ucranianas, disse que Moscou havia respondido com drones.

De acordo com o calendário da fé ortodoxa, dominante tanto na Rússia quanto na Ucrânia, a Páscoa deste ano cai em 12 de abril.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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