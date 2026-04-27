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Internacional

Sem acordo, tráfego marítimo em Ormuz segue praticamente parado

Cerca de sete navios passaram pelo Estreito nas últimas 24 horas
Jonathan Saul - Repórter da Reuters*
Publicado em 27/04/2026 - 11:23
Londres
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 23 de março de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
© REUTERS/Dado Ruvic/ Proibido reprodução
Reuters

Pelo menos sete navios - principalmente de granéis sólidos - cruzaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, em linha com a calmaria dos últimos dias, mostraram dados de navegação nesta segunda-feira (27), enquanto as negociações entre o Irã e os Estados Unidos (EUA) foram interrompidas.

As embarcações incluíam navios que partiam de portos iraquianos e um navio de carga seca de um porto iraniano, de acordo com dados de rastreamento de navios da Kpler e análise de satélite separada de especialistas em análise de dados da SynMax.

O tráfego marítimo que passa pela hidrovia crucial na entrada do Golfo Pérsico durante um cessar-fogo entre Washington e Teerã representa uma fração da média de 140 passagens diárias antes do início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

O Comando Central dos EUA redirecionou 37 embarcações desde que um bloqueio foi imposto ao Irã em 13 de abril, informaram os militares norte-americanos.

Seis navios-tanque iranianos retornaram aos portos do país e navegaram de volta por Ormuz nos últimos dias com cerca de 10,5 milhões de barris de petróleo, de acordo com análise de satélite do TankerTrackers.com.

Cerca de 4 milhões de barris de petróleo iraniano a bordo de navios-tanque atravessaram o bloqueio dos EUA em 24 de abril, de acordo com análise de satélite separada da TankerTrackers.com.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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