Suspeito de ataque é acusado de tentar assassinar Trump

O homem acusado de atirar em um agente do Serviço Secreto dos EUA ao tentar violar a segurança em um jantar em Washington com a presença do presidente Donald Trump está enfrentando acusações federais de tentativa de assassinato do presidente, disse um juiz no tribunal nesta segunda-feira.

Cole Tomas Allen, 31 anos, de Torrance, Califórnia, também enfrenta acusações de armas de fogo em uma denúncia de três acusações.

Allen usava um macacão azul de presidiário em sua primeira aparição no tribunal federal de Washington, dois dias depois que as autoridades disseram ter frustrado um ataque no Jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, um encontro anual de jornalistas e políticos.

"Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump", disse a promotora Jocelyn Ballantine no tribunal.

Allen ainda não respondeu às alegações. Sentado à mesa da defesa, ladeado por agentes federais, Allen disse que responderia a todas as perguntas com sinceridade e que tinha mestrado em ciência da computação.

O juiz federal Matthew Sharbaugh ordenou a detenção de Allen enquanto o caso segue adiante. Sharbaugh agendou outra audiência sobre a continuação da detenção de Allen para quinta-feira.

"Assassino federal amigável"

Allen deixou um manifesto com membros da família referindo-se a si mesmo como o "Assassino Federal Amigável" e discutindo planos para atingir altos funcionários do governo Trump, que estavam presentes no salão de baile do hotel.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, descreveu nesta segunda-feira o ataque de sábado à noite como a terceira grande tentativa de assassinato contra Trump, depois de dois atentados contra sua vida em 2024. Ela comparou a retórica do manifesto às críticas feitas a Trump por seus adversários políticos.

"Grande parte do manifesto do suposto assassino é indistinguível das palavras que ouvimos diariamente de tantas pessoas", disse Leavitt. "Todo o Partido Democrata fez seu discurso aos eleitores de todo o país de que Donald Trump representa uma ameaça existencial à democracia, que ele é um fascista."

Democratas proeminentes eleitos condenaram o ataque.

Allen reservou um quarto no hotel Washington Hilton, onde o jantar foi realizado, e viajou da Califórnia para Washington de trem, segundo as autoridades.

O tiroteio de sábado abalou o jantar da imprensa, um evento de destaque no calendário social de Washington, fazendo com que os participantes se abrigassem debaixo das mesas e levando os agentes de segurança a retirar as autoridades da sala. Trump, que deveria fazer seus comentários no final da noite, foi retirado às pressas do palco pela equipe de segurança após os disparos.

Agente do serviço secreto atingido

O suspeito alegadamente disparou contra um agente do Serviço Secreto em um posto de controle dentro do hotel antes de ser imobilizado e preso, de acordo com as autoridades. Um vídeo que Trump postou online mostrou o suspeito correndo por um corredor fora do salão de baile.

Autoridades norte-americanas disseram que o suspeito foi dominado dentro de um perímetro de segurança e elogiaram sua captura como um sucesso na aplicação da lei. Mas o incidente reavivou as preocupações sobre a segurança de Trump, que sobreviveu a duas tentativas de assassinato durante sua campanha presidencial de 2024, e de outras autoridades dos EUA.

Um agente do Serviço Secreto foi atingido, mas um colete o protegeu e ele recebeu alta de um hospital horas depois.

Allen, que, segundo as autoridades, estava armado com uma pistola e várias facas, além de uma espingarda, também foi levado a um hospital local para ser avaliado após o ataque.

* Reportagem de Andrew Goudsward em Washington, reportagem adicional e redação de Luc Cohen em Nova York

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