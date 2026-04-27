Teerã apresenta nova proposta para reabrir Estreito de Ormuz

O Irã apresentou aos Estados Unidos (EUA) nova proposta para reabrir o Estreito de Ormuz e pôr fim à guerra, adiando as negociações sobre o programa nuclear de Teerã, informou o portal Axios.

Citando fontes não identificadas com conhecimento do assunto, o jornal digital informou, nesse domingo que Trump prevê analisar hoje com a sua equipe o atual impasse nas negociações e os possíveis passos a seguir.

A iniciativa surge em plena escalada de tensão, com o Comando Central norte-americano a confirmar que já impediu a passagem de 38 embarcações na região, por ordem do presidente Donald Trump.

Apesar do cessar-fogo, Trump determinou a manutenção do bloqueio naval, medida que, segundo o Departamento do Tesouro, afeta 90% do comércio marítimo iraniano.

"As forças norte-americanas obrigaram 38 navios a dar meia-volta ou regressar ao porto", anunciou o Comando Central na rede X, referindo-se ao bloqueio imposto desde 13 de abril.

O objetivo da Casa Branca é aumentar a pressão sobre Teerã, limitando suas exportações de petróleo e reduzindo as fontes de financiamento.

Trump afirmou que não tem pressa em alcançar um novo acordo, destacando que a estratégia de "pressão máxima" da sua administração está asfixiando a economia iraniana e já "dizimou" sua capacidade operacional.

A primeira rodada de negociações entre Washington e Teerã ocorreu em Islamabad em 11 de abril, nas primeiras conversações diretas de alto nível em 47 anos, com o Paquistão como mediador.

As delegações se reuniram durante mais de 20 horas, sem resultados, e a segunda fase, prevista para o último fim de semana, não se concretizou, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araqchí, ter abandonado o Paquistão sem intenção de dialogar com os enviados de Trump.

Araqchí apresentou em Islamabad um plano para contornar a questão nuclear, propondo que o cessar-fogo se prolongue ou que ambas as partes acertem o fim definitivo da guerra, deixando as negociações nucleares para mais tarde, após a reabertura do Estreito e o levantamento do bloqueio.

No entanto, fontes diplomáticas indicam que a liderança iraniana não tem consenso sobre como responder às exigências norte-americanas para suspender o enriquecimento de urânio durante uma década e retirar o urânio enriquecido do país.

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