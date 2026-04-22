Teerã diz que só negocia quando for suspenso bloqueio naval no Golfo

A Embaixador do Irã nos Estados Unidos (EUA) disse que o país só volta à mesa de negociações quando for suspenso o bloqueio naval no Golfo Pérsico, a primeira reação ao prolongamento do cessar-fogo anunciado pelo presidente Donald Trump.

A Guarda Revolucionária iraniana avisou que infligirá "golpes devastadores" se os combates forem retomados.

A segunda rodada de negociações continua em risco. A União Europeia apresenta nesta quarta-feira (22) um conjunto de medidas para responder à eventual crise energética.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em mensagem na sua rede social, que a República Islâmica iraniana está “entrando em colapso financeiro” devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz.

"O Irã está entrando em colapso financeiro! Querem o Estreito de Ormuz aberto imediatamente, estão desesperados por dinheiro! Eles estão perdendo US$ 500 milhões por dia. SOS!!!", escreveu o líder norte-americano.

Navios atingidos

Pelo menos três navios porta-contêineres foram atingidos por disparos em Ormuz nesta quarta-feira, disseram fontes de segurança marítima e a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO)

O Irã impôs restrições à navegação no Estreito, primeiro em retaliação ao bombardeio conjunto dos EUA e de Israel contra o país e, mais tarde, em resposta ao bloqueio americano aos portos iranianos.

Um navio porta-contêineres, com bandeira da Libéria, sofreu danos na ponte de comando após ter sido atingido por disparos e granadas lançados por foguete a nordeste de Omã.

A UKMTO informou que o comandante da embarcação relatou ter sido abordado por uma lancha da Guarda Revolucionária Islâmica. A embarcação, segundo a UKMTO, foi alvejada em seguida. Os tripulantes não foram atingidos e não houve incêndio nem impacto ambiental.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.