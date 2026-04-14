Internacional
Tiroteio em escola na Turquia deixa pelo menos 16 feridos
Ataque ocorreu em unidade de ensino no sudeste do país
Lusa*
Publicado em 14/04/2026 - 11:14
Ancara
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Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (14), uma em estado grave, num tiroteio ocorrido em uma escola secundária no sudeste da Turquia, informou a imprensa turca.
Meios de comunicação social disseram que o suspeito, supostamente um ex-aluno da escola profissional de Siverek, na região turca Sanliurfa, estava armado com uma caçadeira (espingarda) e disparou aleatoriamente sobre estudantes e funcionários, antes de se barricar e matar.
A escola foi evacuada e foram divulgadas imagens de dezenas de estudantes fugindo das instalações para a rua.
As autoridades locais abriram uma investigação.
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