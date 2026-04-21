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Internacional

Tráfego marítimo através de Ormuz continua praticamente parado

Apenas três navios passaram pela hidrovia nas últimas 24 horas
Jonathan Saul e Jeslyn Lerh - repórteres da Reuters
Publicado em 21/04/2026 - 13:30
Londres
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
© Reuters/Hamad I Mohammed/proibida reprodução
Reuters

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz permaneceu praticamente parado nesta terça-feira, com apenas três navios passando pela hidrovia nas últimas 24 horas, segundo dados de navegação.

Um bloqueio dos EUA aos portos iranianos enfureceu Teerã, levando-o a manter suas próprias restrições no estreito, que normalmente movimentava cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

O navio-tanque de produtos Ean Spir, que não tinha bandeira nem proprietário conhecidos, navegou por Ormuz na terça-feira, depois de ter feito escala em um porto iraquiano, segundo dados de rastreamento de navios da plataforma MarineTraffic.

O cargueiro Lian Star, que não tinha bandeira nem proprietário conhecidos, também navegou pelo estreito a partir de um porto iraniano, segundo os dados.

Separadamente, o navio-tanque de gás liquefeito de petróleo Meda, que havia feito escala em um porto dos Emirados Árabes Unidos no Golfo e também não tinha bandeira ou propriedade conhecida, atravessou o estreito na segunda-feira em sua segunda tentativa de deixar o Golfo depois de voltar atrás anteriormente, de acordo com a análise de satélite dos especialistas em análise de dados SynMax.

Esses navios são uma fração dos 140 que passavam diariamente pelo estreito antes do início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

Mais de uma dúzia de navios-tanque passaram pelo estreito depois que o Irã o declarou brevemente aberto na sexta-feira, antes de Teerã anunciar seu fechamento no sábado, disparando contra as embarcações.

"Até mesmo as embarcações que aparentemente preenchem os requisitos publicamente conhecidos para o trânsito bem-sucedido por ambos os bloqueios podem se encontrar em perigo e não conseguir passar", disse a corretora de navios BRS em uma nota esta semana.

Um cessar-fogo entre os EUA e o Irã parecia estar em perigo na terça-feira, com Teerã não se comprometendo a participar de novas negociações de paz e os militares dos EUA dizendo que haviam apreendido um navio-tanque ligado ao Irã em águas internacionais.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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