Tráfego marítimo permanece praticamente parado em Ormuz

Houve apenas três travessias nas últimas 12 horas

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz permanece praticamente parado nesta segunda-feira (20), com apenas três travessias nas últimas 12 horas, de acordo com dados de navegação.

O petroleiro Nero, que está sob sanções do Reino Unido, deixou o Golfo e estava navegando pelo Estreito hoje, segundo análise de satélite dos especialistas da empresa SynMax e dados de rastreamento da plataforma Kpler.

Dois navios separados -- um navio-tanque de produtos químicos e um navio-tanque de gás liquefeito de petróleo -- navegaram separadamente para o Golfo por meio da hidrovia vital, mostraram os dados.

Navio apreendido

O cessar-fogo entre os Estados Unidos (EUA) e o Irã parecia estar em perigo nesta segunda-feira, depois que os EUA disseram que haviam apreendido um navio de carga iraniano que tentava furar seu bloqueio e Teerã prometeu retaliar, recusando-se, por enquanto, a participar de novas negociações de paz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que Washington demonstrou que "não estava levando a sério" o processo diplomático e que Teerã não mudaria suas exigências claramente declaradas, acrescentando que não acreditava em prazos ou ultimatos para proteger os interesses nacionais.

Os EUA esperavam iniciar as negociações no Paquistão pouco antes do término do cessar-fogo de duas semanas, com preparativos de segurança abrangentes em andamento em Islamabad, mas Baghaei afirmou que os EUA estavam "insistindo em algumas posições irracionais e irrealistas".

Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters que a continuação do bloqueio dos EUA aos portos iranianos estava minando a perspectiva de negociações de paz, e que as "capacidades defensivas" de Teerã, incluindo seu programa de mísseis, não estavam abertas à negociação.

Fonte de segurança paquistanesa informou que o principal mediador do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, havia dito ao presidente dos EUA, Donald Trump, que o bloqueio era um obstáculo para as negociações, e que Trump havia respondido que consideraria o conselho.

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