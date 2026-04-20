logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Tráfego marítimo permanece praticamente parado em Ormuz

Houve apenas três travessias nas últimas 12 horas
Jonathan Saul e Nerijus Adomaitis - Repórteres da Reuters*
Publicado em 20/04/2026 - 09:45
Londres
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 23 de março de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
© REUTERS/Dado Ruvic/ Proibido reprodução
Reuters

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz permanece praticamente parado nesta segunda-feira (20), com apenas três travessias nas últimas 12 horas, de acordo com dados de navegação.

O petroleiro Nero, que está sob sanções do Reino Unido, deixou o Golfo e estava navegando pelo Estreito hoje, segundo análise de satélite dos especialistas da empresa SynMax e dados de rastreamento da plataforma Kpler.

Dois navios separados -- um navio-tanque de produtos químicos e um navio-tanque de gás liquefeito de petróleo -- navegaram separadamente para o Golfo por meio da hidrovia vital, mostraram os dados.

Navio apreendido

O cessar-fogo entre os Estados Unidos (EUA) e o Irã parecia estar em perigo nesta segunda-feira, depois que os EUA disseram que haviam apreendido um navio de carga iraniano que tentava furar seu bloqueio e Teerã prometeu retaliar, recusando-se, por enquanto, a participar de novas negociações de paz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que Washington demonstrou que "não estava levando a sério" o processo diplomático e que Teerã não mudaria suas exigências claramente declaradas, acrescentando que não acreditava em prazos ou ultimatos para proteger os interesses nacionais.

Os EUA esperavam iniciar as negociações no Paquistão pouco antes do término do cessar-fogo de duas semanas, com preparativos de segurança abrangentes em andamento em Islamabad, mas Baghaei afirmou que os EUA estavam "insistindo em algumas posições irracionais e irrealistas".

Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters que a continuação do bloqueio dos EUA aos portos iranianos estava minando a perspectiva de negociações de paz, e que as "capacidades defensivas" de Teerã, incluindo seu programa de mísseis, não estavam abertas à negociação.

Fonte de segurança paquistanesa informou que o principal mediador do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, havia dito ao presidente dos EUA, Donald Trump, que o bloqueio era um obstáculo para as negociações, e que Trump havia respondido que consideraria o conselho.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Irã rejeita anúncio de Trump sobre novas negociações, diz agência
10/01/2026 - Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociar com Irã
Pope Leo XIV gestures to people as he begins his apostolic journey to Angola, in Luanda, Angola, April 18, 2026. REUTERS/Cesar Muginga/ Proibida reprodução
Papa: estou na África para encorajar católicos, não debater com Trump
Conflito no Oriente Médio Estreito de Ormuz Passagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Chuva forte no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuva forte impacta cerca de 700 famílias na região de Sorocaba
seg, 20/04/2026 - 11:41
17/04/2026 - Israel bombardeou a última ponte que restava sobre o Rio Litano, a Ponte de Qasmiyeh, isolando a região ao Sul do resto do país, impedindo a conexão entre as cidades de Tiro e Sidon. . Foto: Defesa Civil do Líbano 
Internacional Israel e Líbano farão quinta-feira (23) segunda rodada de negociações
seg, 20/04/2026 - 11:27
Belém- 20/04/2026 - Belém decreta estado de emergência após 26 horas de chuva intensa. Foto: Agência Pará.
Geral Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste
seg, 20/04/2026 - 11:01
Comunidade do Vidigal, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro
Geral Operação policial deixa visitantes "ilhados" em cartão-postal do Rio
seg, 20/04/2026 - 10:37
19.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de Abertura da Feira Industrial de Hanôver. Theodor-Heuss-Platz 1-3, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros
seg, 20/04/2026 - 10:36
Brasília-DF – Forte terremoto sacode Japão, a 100 km de Miyako. Mapa: Google Mapas.
Internacional Grande terremoto atinge Japão e dispara alertas de tsunami
seg, 20/04/2026 - 10:02
Ver mais seta para baixo