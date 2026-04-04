Trump afirma que Irã tem 48 horas para fazer acordo para fim da guerra

Forças iranianas e norte-americanas procuravam neste sábado (4) um piloto norte-americano desaparecido de um dos dois aviões de guerra abatidos sobre o Irã e o Golfo Pérsico, enquanto o presidente Donald Trump advertia Teerã que o tempo estava se esgotando em seu último prazo para um acordo para acabar com a guerra.

A perspectiva de haver um membro do serviço militar dos EUA vivo e foragido no Irã aumentou os riscos para Washington, já que o conflito entrou em sua sexta semana, com poucas perspectivas de negociações de paz à vista e pesquisas mostrando baixo apoio público.

Com a liderança do Irã desafiadora desde o início da guerra, seu ministro das Relações Exteriores deixou a porta aberta, em princípio, para conversações de paz com os EUA por meio da mediação do Paquistão, mas não deu sinais da disposição de Teerã de se curvar às exigências de Trump.

"Somos profundamente gratos ao Paquistão por seus esforços e nunca nos recusamos a ir a Islamabad. O que nos interessa são os termos de um fim conclusivo e duradouro para a guerra ilegal que nos é imposta", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, no X, antigo Twitter.

Sinais mistos

Trump enviou mensagens confusas desde que o conflito começou com um bombardeio norte-americano-israelense contra o Irã em 28 de fevereiro, alternando entre insinuações de progresso diplomático e ameaças de bombardear a República Islâmica "de volta à Idade da Pedra".

Neste sábado, ele repetiu suas ameaças de intensificar os ataques ao Irã se o país não chegasse a um acordo ou abrisse a hidrovia estratégica do Estreito de Ormuz.

"Lembrem-se de quando dei ao Irã dez dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz. O tempo está se esgotando - 48 horas antes que todo o inferno reine (sic) sobre eles. Glória a Deus!", disse ele em uma postagem no Truth Social.

Em um aparente movimento para aumentar a pressão sobre Teerã após o ultimato de Trump, um oficial sênior da defesa israelense disse que Israel estava se preparando para atacar as instalações de energia iranianas e estava aguardando o sinal verde dos EUA.

O prazo para tais ataques seria na próxima semana, disse a autoridade. Trump já havia ameaçado atacar as usinas de energia iranianas se suas exigências não fossem atendidas.

A guerra matou milhares de pessoas, provocou uma crise energética e ameaçou causar danos duradouros à economia mundial. O Irã praticamente fechou o Estreito de Ormuz, que normalmente transporta cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo.

O Irã lançou uma chuva de drones e mísseis sobre Israel e também mirou nos países do Golfo Pérsico aliados aos EUA, que até o momento não se juntaram diretamente à guerra por medo de uma nova escalada.

A TV estatal iraniana disse que seus militares lançaram drones contra instalações de radar dos EUA e uma fábrica de alumínio ligada aos EUA nos Emirados Árabes Unidos e no quartel-general militar dos EUA no Kuwait, em retaliação a ataques mortais contra centros industriais iranianos.

Mais cedo, o Irã atacou um navio afiliado a Israel com um drone no estreito, incendiando o navio, disse a mídia estatal, citando o comandante da marinha da Guarda Revolucionária.

Sistemas de defesa iranianos

A derrubada de dois aviões de guerra dos EUA mostra os riscos que as aeronaves norte-americanas e israelenses ainda enfrentam, apesar das afirmações de Trump e de seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, de que as forças norte-americanas tinham controle total dos céus do Irã.

O fogo iraniano derrubou um jato F-15E norte-americano de dois lugares, disseram autoridades de ambos os países na sexta-feira, e uma autoridade dos EUA disse que os esforços de busca e resgate recuperaram um dos tripulantes.

Dois helicópteros Black Hawk envolvidos na busca pelo tripulante desaparecido foram atingidos por fogo inimigo, mas conseguiram sair do espaço aéreo iraniano, disseram as duas autoridades norte-americanas à Reuters.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse que estava vasculhando uma área do sudoeste próxima ao local onde o avião do piloto caiu, enquanto o governador regional prometeu uma condecoração para qualquer um que capturasse ou matasse "forças do inimigo hostil".

Em um incidente separado, um avião de combate A-10 Warthog foi atingido e caiu sobre o Kuwait, com o piloto ejetado, disseram as autoridades norte-americanas .

Os iranianos, que foram bombardeados pelo poder aéreo desde que os EUA e Israel iniciaram seus ataques, comemoraram seu sucesso.

O comando militar conjunto Khatam al-Anbiya disse que usou um novo sistema de defesa aérea na sexta-feira, que teve como alvo um caça norte-americano, três drones e dois mísseis de cruzeiro.

"O inimigo deve saber que contamos com novos sistemas de defesa aérea construídos pelo povo jovem, experiente e orgulhoso deste país, revelando-os um após o outro no campo", disse um porta-voz do Khatam al-Anbiya, de acordo com a mídia estatal do Irã.

Os Guardas Revolucionários disseram que atacaram várias áreas de Israel em uma onda de mísseis e drones. A mídia israelense informou que duas ogivas de um míssil de fragmentação iraniano caíram perto do quartel-general militar de Kirya, em Tel Aviv.

Mais tarde, neste sábado, as Forças de Defesa de Israel disseram ter detectado mais mísseis lançados do Irã em direção a Israel.

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