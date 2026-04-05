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Internacional

Trump alega ter resgatado piloto; Irã nega e mostra aeronaves abatidas

Guerra de versões se intensifica entre os dois países
Agência Brasil 
Publicado em 05/04/2026 - 12:12
Brasília
Iran, 05/04/2026 - wreckage of a US military aircraft destroyed in southern regions of Isfahan in central Iran. The spokesperson for the Khatam al-Anbia Central Headquarters of Iran announced on Sunday, April 5, that that Iranian military forces have destroyed several US aircraft in southern Isfahan, thwarting an attempted mission to rescue a downed American fighter pilot.. Foto: Tasnin News/Divulgação
© Tasnin News/Divulgação

O conflito entre Irã e Estados Unidos foi para além dos mísseis e bombas de parte a parte. O Irã intensifica as respostas em uma guerra midiática proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o começo. O capítulo mais recente, e talvez o de maior tensão até o momento, diz respeito à operação de resgate de um piloto estadunidense em território iraniano, após a queda do caça que ele pilotava, abatido por disparos inimigos.

Donald Trump disse, neste domingo (5), em sua rede social própria, a Truth Social, que as Forças Armadas de seu país resgataram o piloto com vida, embora “gravemente ferido”. “Resgatamos o piloto em plena luz do dia, algo incomum, passando sete horas no Irã. Uma incrível demonstração de bravura e talento de todos!”. Ainda não há, no entanto, fotos ou vídeos desse resgate ou do oficial resgatado.

Como uma resposta às declarações de Trump, a agência de notícias estatal iraniana Tasnin publicou várias fotos de destroços de aeronaves, supostamente norte-americanas. Seriam aeronaves abatidas pelo exército iraniano durante as tentativas estadunidenses de resgate do piloto desaparecido.

“O porta-voz do quartel-general das Forças Armadas do Irã anunciou neste domingo, 5, que forças militares iranianas destruíram várias aeronaves dos Estados Unidos no sul de Isfahan, frustrando uma tentativa de missão de resgate de um piloto de caça americano abatido”, disse a agência iraniana.

Iran, 05/04/2026 - wreckage of a US military aircraft destroyed in southern regions of Isfahan in central Iran. The spokesperson for the Khatam al-Anbia Central Headquarters of Iran announced on Sunday, April 5, that that Iranian military forces have destroyed several US aircraft in southern Isfahan, thwarting an attempted mission to rescue a downed American fighter pilot.. Foto: Tasnin News/Divulgação
Agência iraniana de notícias mostra aeronaves abatidas e nega que piloto estadunidense tenha sido resgatado. Foto: Tasnin News/Divulgação

As fotos mostram destroços do que parecem ser dois helicópteros. Segundo a Tasnin, foram abatidos dois helicópteros Black Hawk e um avião de transporte C-130. “O porta-voz disse que a operação resultou na destruição de várias aeronaves hostis e descreveu o resultado [da operação] como outra derrota humilhante para os Estados Unidos, traçando paralelos com a fracassada operação Eagle Claw, de abril de 1980”, acrescentou a agência.

Fracasso em 1980

A operação Eagle Claw [garra de águia, em tradução livre] foi uma operação conduzida pelo Exército Estadunidense em 1980 para resgatar 52 reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teerã, capital do Irã. Várias aeronaves, entre helicópteros e aviões, foram usados na operação. No entanto, os militares enfrentaram falhas mecânicas e problemas meteorológicos, em uma sequência de revezes que tiraram várias aeronaves de combate. Oito militares morreram na operação, antes mesmo de se aproximarem de Teerã. O resultado cada vez mais desastroso fez o presidente dos EUA na época, Jimmy Carter, concordar em abortar a missão. O fracasso da operação é sempre lembrado e comemorado entre os iranianos.

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Edição:
Marcelo Brandão
Conflito no Oriente Médio Irã Estados Unidos Donald Trump
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