Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociar com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que uma delegação norte-americana irá nesta segunda-feira (20) ao Paquistão para reiniciar as negociações com o Irã.

O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação dos EUA nas negociações, disse um funcionário da Casa Branca à AFP. Anteriormente, Trump havia dito que Vance não participaria.

Vance, que liderou a delegação norte-americana no fim de semana passado, será acompanhado pelos dois enviados do presidente, Steve Witkoff e Jared Kushner, confirmou a Casa Branca.

Em uma mensagem nas redes sociais, Trump também acusou Teerã de violar o cessar-fogo ao lançar ataques no Estreito de Ormuz e ameaça destruir as infraestruturas do país, como centrais elétricas, em caso de fracasso das conversas.

"Eles vão ceder rápido, vão ceder facilmente e, se não aceitarem o acordo, será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito com o Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina de matar do Irã".

Irã

O Irã ainda não decidiu se enviará uma delegação de negociação ao Paquistão "enquanto houver um bloqueio naval", informou a agência de notícias iraniana Tasnim este domingo.

Depois de Donald Trump ter acusado o Irã de violar o cessar-fogo, Teerã reiterou que o bloqueio naval norte-americano constitui "não só uma violação do cessar-fogo", mas também "um ato ilegal e criminoso".

"Ao infligir deliberadamente punição coletiva ao povo iraniano, configura-se um crime de guerra e um crime contra a humanidade”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, à agência X.

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