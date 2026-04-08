Internacional
Trump anuncia tarifas de 50% sobre países que fornecem armas ao Irã
Anúncio foi feito após acordo de cessar-fogo de duas semanas
Reuters
Publicado em 08/04/2026 - 09:06
Washington
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O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que qualquer país que forneça armas militares ao Irã enfrentará tarifas imediatas de 50%, sem isenções.
O anúncio foi feito em uma postagem na rede social, um dia depois de concordar com um cessar-fogo de duas semanas com Teerã.
Trump disse ainda, em publicação no Truth Social, que seu país trabalhará em estreita colaboração com o Irã, que passou por uma "mudança de regime", e que discutirá o alívio de tarifas e sanções com Teerã.
"Não haverá enriquecimento de urânio", acrescentou o presidente na mensagem.
(Reportagem de Doina Chiacu e Susan Heavey)
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