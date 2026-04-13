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Internacional

Trump critica Leão XIV e diz que ele é "terrível em política externa"

Lusa*
Publicado em 13/04/2026 - 07:37
Nova York
U.S. President Donald Trump pumps his fist after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
© REUTERS/Elizabeth Frantz/Proibida reprodução
Lusa

Ao comentar as críticas do papa Leão XIV sobre as ações dos Estados Unidos (EUA) no Irã e na Venezuela, o presidente Donald Trump afirmou que o papa é "terrível em política externa" e pediu que ele deixe de agradar a esquerda radical.

"O papa Leão é fraco em relação ao crime e péssimo em política externa", escreveu ele, nesse domingo (12) à noite, na rede Truth Social, da qual é proprietário, numa longa mensagem em que apela ao religioso para que se concentre "em ser um grande papa, não um político", porque "está prejudicando a Igreja Católica".

"Não quero um papa que ache que está bem o Irã ter arma nuclear. Não quero um papa que considere terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela. E não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos quando estou a fazer exatamente aquilo para que fui eleito", declarou.

Além disso, Trump sugeriu que Leão XIV foi eleito papa porque era estadunidense, pensaram que seria a melhor forma de lidar com o republicano, e pediu que ele seja grato. 

"Leão devia se dar ao trabalho de ser papa, usar o bom senso, deixar de agradar a esquerda radical e concentrar-se em ser um grande papa, não um político", disse o presidente.

"Prefiro muito mais o seu irmão, Louis, do que ele, porque Louis é totalmente Maga [Make America Great Again], o lema da campanha de Trump). Ele compreende isso, e o Leão não", acrescentou.

Neste quase primeiro ano de pontificado, embora sempre num tom muito cauteloso, Leão XIV denunciou alguns riscos da política global, lamentou guerras como a do Irã e pediu a garantia da soberania da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro.

No sábado (11), no Vaticano, o papa apelou aos governantes do mundo para conterem toda a "demonstração de força" e "sentarem-se à mesa do diálogo e da mediação", e embora não tenha mencionado casos concretos, essa mensagem coincidiu com as negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

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