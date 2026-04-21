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Internacional

Trump diz que não quer prorrogar cessar-fogo com Irã

Estão previstas novas negociações entre EUA e Irã no Paquistão
Reuters e RTP
Publicado em 21/04/2026 - 12:20
Washington
U.S. President Donald Trump speaks to announce that the U.S. had begun
© Social/Handout via REUTERS - Proibido reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à CNBC em uma entrevista nesta terça-feira que não quer prorrogar um cessar-fogo com o Irã, acrescentando que os EUA estão em uma posição de negociação forte e que acabarão com o que ele chamou de um grande acordo.

"Eu não quero fazer isso. Não temos muito tempo", disse Trump quando perguntado sobre a possibilidade de prorrogar o cessar-fogo.

Washington expressou confiança de que as negociações com o Irã serão realizadas no Paquistão, e uma autoridade de alto escalão iraniano disse que Teerã estava considerando participar.

Com a perspectiva de novas negociações de paz de última hora ainda no ar, Trump disse que os EUA retomarão seus ataques contra o Irã se um acordo não for fechado com Teerã em breve.

O cessar-fogo está previsto para encerrar na quarta-feira (22).

Os veículos de imprensa nos Estados Unidos afirmam que JD Vance, vice-presidente do país, vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irã.

A televisão estatal iraniana informou hoje que ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão para participar das conversas de paz com os EUA. "Até ao momento, nenhuma delegação iraniana partiu para Islamabad, no Paquistão, quer se trate de uma delegação principal ou secundária", disse.

Saiba mais sobre a situação do conflito no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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