Trump estende cessar-fogo com Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogou indefinidamente o cessar-fogo com o Irã nesta terça-feira, horas antes de seu término, para permitir que os dois países continuem as negociações de paz.

Em um comunicado nas redes sociais, Trump disse ter concordado com um pedido do Paquistão, que tem mediado as negociações de paz, "para suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes possam apresentar uma proposta unificada".

Este foi o exemplo mais recente de Trump recuando de suas repetidas ameaças de bombardear usinas de energia e outras infraestruturas civis no Irã, o que, segundo especialistas, poderia constituir crimes de guerra.

Trump, que juntamente com Israel iniciou a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, afirmou que decidiu estender o cessar-fogo porque "o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não é inesperado", numa referência aos assassinatos de alguns líderes do país, incluindo o falecido líder supremo, Aiatolá Ali Khamenei, que foi sucedido por seu filho.

Milhares de pessoas foram mortas desde o início da guerra em países do Oriente Médio, e a economia global foi abalada pelo fechamento virtual do Estreito de Ormuz, uma via vital para o escoamento de petróleo e gás.

Trump disse que manteria o bloqueio naval dos EUA aos portos e à costa iraniana, que os líderes do Irã consideram um ato de guerra, e que se tornou um ponto de discórdia entre os dois países nesta semana sobre o envio de negociadores para uma segunda rodada de negociações de paz em Islamabad, a capital paquistanesa.

Não houve comentários imediatos do Irã, Israel ou Paquistão sobre o anúncio de Trump, feito na tarde de terça-feira, horário de Washington.

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