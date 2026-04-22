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Internacional

Venda de ingressos para Copa do Mundo é reaberta a 50 dias da abertura

Mais de 5 milhões já foram vendidos
Trevor Stynes - Repórter da Reuters*
Publicado em 22/04/2026 - 11:34
Londres
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
© REUTERS/David Swanson/Proibida reprodução
Reuters

Faltando 50 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, a venda de ingressos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) foi reaberta nesta quarta-feira (22) com ingressos para todos os 104 jogos disponíveis por ordem de chegada.

A Fifa informou que mais de 5 milhões de ingressos já foram vendidos, de um total esperado de pouco mais de 6 milhões, para o torneio que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, no México e Canadá.

"No início das vendas, os ingressos estarão disponíveis nas categorias de 1 a 3 e nas categorias de assentos na primeira fila, dependendo da partida", disse a Fifa.

"Junto com esse conjunto de ingressos, continuarão a ser liberados para o público de forma contínua, até a final no domingo, 19 de julho (sujeito a disponibilidade)."

Houve muitas críticas sobre os preços dos ingressos, com um grupo de parlamentares norte-americanos, no mês passado, pedindo à Fifa para reduzir o custo, dizendo que o uso de preços dinâmicos transformou a Copa do Mundo em um empreendimento excludente às custas dos torcedores.

Em dezembro, a Fifa introduziu pequeno número de ingressos de US$ 60, com o objetivo de tornar a Copa do Mundo mais acessível aos torcedores das seleções classificadas. Os ingressos mais baratos corresponderão a 10% das alocações das associações de Membros Participantes (PMAs).

A Fifa também afirma que estão sendo usados preços variáveis, em que os valores dos ingressos podem ser ajustados com base em uma análise da demanda e da disponibilidade, em vez de preços dinâmicos, que modificam automaticamente os valores. 

O método de preço variável foi usado nas duas primeiras fases de vendas: sorteio pré-venda Visa e sorteio antecipado. Ele não foi usado na terceira fase, no sorteio de seleção aleatória e na venda de ingressos da PMA, mas agora está sendo utilizado novamente na fase de vendas de última hora.

As vendas de ingressos desta quarta-feira estarão disponíveis a partir das 12h, horário de Brasília.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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