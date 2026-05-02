Aérea Spirit fecha as portas nos EUA devido à guerra contra o Irã

A companhia aérea de baixo custo Spirit Airlines encerrou suas operações neste sábado (2), tornando-se a primeira baixa do setor ligada à guerra do Irã, depois de não ter conseguido o apoio dos credores para um plano de resgate do governo dos EUA.

O colapso da companhia aérea norte-americana, após os preços do combustível de aviação terem dobrado durante a guerra do Irã, custará milhares de empregos. A falência também é um golpe para o presidente Donald Trump, que havia proposto US$500 milhões para salvar a Spirit, apesar da oposição de alguns de seus assessores mais próximos e de muitos republicanos no Congresso.

Nenhuma companhia aérea norte-americana do porte da Spirit -- que chegou a responder por 5% dos voos dos EUA em um determinado momento -- foi liquidada em duas décadas. A Spirit ajudou a manter as tarifas mais baixas nos mercados em que competia com as principais companhias aéreas.

VOOS CANCELADOS, RIVAIS BENEFICIADOS

Uma reunião do conselho da Spirit terminou sem um acordo para resgatar a empresa, disse uma pessoa próxima às discussões à Reuters no final da sexta-feira.

"Infelizmente, apesar dos esforços da empresa, o recente aumento material nos preços do petróleo e outras pressões sobre os negócios impactaram significativamente as perspectivas financeiras da Spirit", disse a companhia em um comunicado anunciando "um encerramento ordenado das operações".

Todos os voos foram cancelados, diz o comunicado, pedindo aos passageiros que não se dirijam ao aeroporto.

A Spirit tinha 4.119 voos domésticos programados para entre 1º e 15 de maio, oferecendo 809.638 assentos, de acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium.

As transportadoras globais estão lutando contra o aumento dos preços do combustível de aviação desde que os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã interromperam o tráfego pelo Estreito de Ormuz. Esta é a pior crise do setor de viagens aéreas desde a pandemia de Covid-19. A Spirit já estava lutando para obter lucro antes do choque do combustível.

A companhia construiu sua marca em torno de tarifas acessíveis para viajantes preocupados com o orçamento, dispostos a evitar complementos como bagagens despachadas e atribuição de assentos. Essa demanda diminuiu após a pandemia, pois os passageiros preferiram optar pelo conforto e por viagens baseadas na experiência, deixando as transportadoras de custo ultrabaixo com dificuldades para se adaptar.

A paralisação da Spirit beneficiará rivais como a JetBlue Airways e a Frontier Airlines, que também estão sofrendo com o choque de custos. As voláteis ações de balcão da Spirit caíram 25% na sexta-feira, enquanto a Frontier subiu 10% e a JetBlue ganhou 4%.

Em um sinal inicial de que os concorrentes estavam prontos para preencher a lacuna, a JetBlue disse que expandiria seu serviço a partir de Fort Lauderdale, um dos principais mercados da Spirit, com 11 novas cidades e mais voos nas rotas existentes.

Trump disse na sexta-feira que a Casa Branca havia dado à Spirit e a seus credores uma proposta final de resgate depois que as negociações chegaram a um impasse sobre um pacote de financiamento de US$500 milhões que teria ajudado a companhia aérea a continuar operando durante a falência.

"Se pudermos ajudá-los, nós o faremos, mas temos que vir em primeiro lugar", disse Trump aos repórteres. "Se pudermos fazer isso, faremos, mas somente se for um bom negócio."