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Internacional

Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa duas pessoas feridas

Suspeito de iniciar tiroteio seria um dos feridos
Reuters
Publicado em 23/05/2026 - 21:49
Whashington
A member of law enforcement takes photographs in a cordoned-off area near the White House after a shooting incident in Washington, D.C., U.S., May 23, 2026. REUTERS/Nathan Howard TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos duas pessoas foram baleadas perto da Casa Branca neste sábado (23). Uma deles seria suspeita de iniciar o ataque a tiros nas proximidades da residência oficinal do presidente dos Estados Unidos.

Agências federais de segurança pública responderam após relatos de disparos perto da Casa Branca, dando início a uma investigação em andamento em Washington.

Relatórios indicam que uma pessoa está em estado grave.

"O FBI está no local e apoiando o Serviço Secreto na resposta aos disparos perto da Casa Branca. Atualizaremos o público assim que possível", escreveu o chefe do FBI, Kash Patel, na rede social americana X.

O Serviço Secreto dos EUA confirmou estar ciente dos relatos de disparos perto da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW, próximo ao complexo da Casa Branca.

"Estamos cientes dos relatos de disparos perto da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW e estamos trabalhando para corroborar as informações com o pessoal no local", afirmou.

Civil atingido

Um homem teria se aproximado da Casa Branca perto do Portão 17 por volta das 18h, horário local (10h GMT), e disparado três tiros em direção ao prédio. Agentes do Serviço Secreto revidaram e o neutralizaram.

Um civil também foi atingido durante a troca de tiro. De acordo com as autoridades, o suspeito não chegou a ultrapassar o perímetro da Casa Branca.

O presidente Donald Trump está "em segurança", de acordo com a Fox News.

O Departamento de Polícia de Washington, D.C., informou que o Serviço Secreto está atuando na ocorrência no cruzamento da 17th Street com a Pennsylvania Avenue, noroeste, e alertou a todos para evitarem a área.

* É proibida a reprodução deste conteúdo e da foto.

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