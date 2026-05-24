Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa duas pessoas feridas

Suspeito de iniciar tiroteio seria um dos feridos

Pelo menos duas pessoas foram baleadas perto da Casa Branca neste sábado (23). Uma deles seria suspeita de iniciar o ataque a tiros nas proximidades da residência oficinal do presidente dos Estados Unidos.

Agências federais de segurança pública responderam após relatos de disparos perto da Casa Branca, dando início a uma investigação em andamento em Washington.

Relatórios indicam que uma pessoa está em estado grave.

"O FBI está no local e apoiando o Serviço Secreto na resposta aos disparos perto da Casa Branca. Atualizaremos o público assim que possível", escreveu o chefe do FBI, Kash Patel, na rede social americana X.

O Serviço Secreto dos EUA confirmou estar ciente dos relatos de disparos perto da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW, próximo ao complexo da Casa Branca.

"Estamos cientes dos relatos de disparos perto da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW e estamos trabalhando para corroborar as informações com o pessoal no local", afirmou.

Civil atingido

Um homem teria se aproximado da Casa Branca perto do Portão 17 por volta das 18h, horário local (10h GMT), e disparado três tiros em direção ao prédio. Agentes do Serviço Secreto revidaram e o neutralizaram.

Um civil também foi atingido durante a troca de tiro. De acordo com as autoridades, o suspeito não chegou a ultrapassar o perímetro da Casa Branca.

O presidente Donald Trump está "em segurança", de acordo com a Fox News.

O Departamento de Polícia de Washington, D.C., informou que o Serviço Secreto está atuando na ocorrência no cruzamento da 17th Street com a Pennsylvania Avenue, noroeste, e alertou a todos para evitarem a área.

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